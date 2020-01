PoliAnzoátegui capturó a un sujeto por tenencia y venta de droga en Píritu

Funcionarios de PoliAnzoátegui dieron captura a un sujeto por tenencia y venta de droga en Píritu

Dando cumplimiento al patrullaje y supervisión constante en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, dieron captura a dos personas por encontrarse involucradas en diferentes delitos.

El director de PoliAnzoátegui, Coronel Carlos Salazar García, informó que durante un recorrido por la calle Bolívar de Píritu, fue aprehendido Jo***n Rafael Cor**ro, de 39 años de edad, al encontrarle en su poder 29 envoltorios de presunto creepy, con un peso de 4,7 gramos.

Detalló Salazar, que el ciudadano fue sorprendido cuando se encontraba frente a la Unidad Educativa Pedro Celestino Muñoz, donde aparentemente le ofrecía la droga a los estudiantes, y al avistar a la comisión policial emprendió la huida a bordo de una moto color negro, siendo detenido a escasos metros.

Durante el chequeo le fueron incautados los envoltorios de la presunta droga, una calculadora, un teléfono y 82 mil 500 bolívares en efectivo.

Detenida menor con arma de fuego

De igual forma, funcionarios adscritos al CCP Puerto La Cruz, detuvieron a una adolescente de 16 años de edad, en el sector Invasión Valle del Refrán, de Las Delicias.

La joven caminaba por el sector y al notar la presencia policial comenzó a correr, y lanzó al piso un revolver calibre 38 mm., sin cartuchos, que llevaba envuelto en un trapo. Fue puesta a la orden de la Fiscalía 17 del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones correspondientes.

