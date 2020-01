«El grasita» cae abatido al enfrentarse a funcionarios de PoliAnzoátegui

IAPANZ.- Un sujeto que abrió fuego en contra de los uniformados destacado en la estación policial de Caigua, cayó abatido luego de que los gendarmes repelieran el ataque.

El Coronel Carlos Salazar García, director de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, informó que los funcionarios que realizaban labores de patrullajes por sectores de la mencionada población, observaron a un sujeto que al ver a la comisión adoptó una actitud sospechosa abriendo fuego de inmediato contra los uniformados.

«Nuestros hombres al ser atacado de esta forma de inmediato se defendieron, logrando herir al sujeto, por lo que una vez solicitar el apoyo fue llevado a la emergencia del hospital Luis Razetti, donde los médicos de guardia informaron de su fallecimiento minutos después».

Refirió que el occiso no poseía documentación para el momento del hecho, pero era conocido con el apodo de «el grasita» quien presuntamente mantenía bajo zozobra a los habitantes de Caigua.

Al sujeto se le incautó un revolver calibre 38mm.

