Funcionarios de PoliAnzoátegui dan de baja a azote de barrio en Puerto La Cruz

Iapanz.- Uniformados de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, ultimaron a un sujeto que al ver a la comisión policial abrió fuego en contra de los gendarmes iniciándose un enfrentamiento.

El Coronel Carlos Salazar García, director de la policía regional, informó que los funcionarios se trasladaron a la calle Antena del sector Agua Potable, parte alta del municipio Sotillo, tras recibir una llamada anónima notificándole sobre la presencia de un sujeto armado con actitud sospechosa.

Salazar manifestó que al llegar al sitio y realizar una inspección por la zona, lograron visualizar a un sujeto entre la zona boscosa quien al ver a la comisión de inmediato abrió fuego en contra de los uniformados.

«Nuestros funcionarios al ser atacado por el sujeto de inmediato repelieron y lograron herirlo, por lo que fue llevado de inmediato lo trasladaron a la emergencia del hospital Luis Razetti, donde los médicos informan de su fallecimiento minutos después de su ingreso»

El director de PoliAnzoátegui, señaló que el sujeto quedó identificado como Rubén Rizales, de 26 años de edad, y quien era apodado como «el stuart» y quien además tenía registro policial por el delito de robo agravado, además de porte ilícito de arma de fuego.

Asimismo Salazar que el sujeto se encontraba evadido del Centro de Coordinación de Puerto La Cruz, desde el pasado mes de diciembre y durante el enfrentamiento se le incautó un arma de fuego tipo revolver marca Smith Wilson, calibre 38mm, con cuatro cartuchos dos de ellos percutidos.

Detenido integrantes de la banda » Los Transadores»

En otro hecho en la ciudad de El Tigre, uniformados lograron la aprehensión de dos sujetos integrantes de la banda » Los Transadores».

El director de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, Coronel Carlos Salazar García, informó que durante labores de patrullaje en el casco central del municipio Simón Rodríguez, funcionarios lograron avistar a dos sujetos que al observar la presencia adoptaron una actitud sospechosa por lo que se procedió a darle la voz de alto.

Manifestó que los sujetos identificados como Gabriel García, de 20 años y Rubén Villalobos, de 26 años, tenían en su poder una caja con un reactivo VBC para Albumina, así como 100 unidades de tubos de ensayo, el cual no pudieron precisar la procedencia de los mismos y que vendían a un alto costo en dólares, atentando contra la salud del pueblo.

El hecho fue notificado a la Fiscalía Séptima a fin de que inicie las averiguaciones de rigor.

Funcionarios de PoliAnzoátegui dan de baja a azote de barrio en Puerto La Cruz was last modified: by

En : Noticias Nacionales