3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Budapest

Aquí hay tres recetas de cocina saludable y tradicional de Budapest que puedes preparar en casa. Estas recetas son fáciles de hacer, nutritivas y deliciosas. Te harán sentir como si estuvieras en la capital de Hungría.

1. Sopa de goulash.

Esta sopa es un plato típico de la cocina húngara, que se elabora con carne de ternera, papas, zanahorias, cebollas y pimentón. Es una sopa espesa y sabrosa, que se puede servir con pan o con pasta. Para hacerla más saludable, puedes usar carne magra y reducir la cantidad de sal y grasa.

Ingredientes:

– 500 g de carne de ternera cortada en trozos pequeños

– 2 cucharadas de aceite de oliva

– 1 cebolla picada

– 2 dientes de ajo picados

– 2 cucharadas de pimentón dulce

– 1 cucharadita de comino

– Sal y pimienta al gusto

– 4 papas peladas y cortadas en cubos

– 2 zanahorias peladas y cortadas en rodajas

– 4 tazas de caldo de carne

– 2 hojas de laurel

– Perejil picado para decorar

Instrucciones:

– Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio-alto. Añade la carne y dórala por todos lados, removiendo de vez en cuando. Retira la carne y reserva.

– En la misma olla, sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén blandos, unos 10 minutos. Añade el pimentón, el comino, la sal y la pimienta y mezcla bien.

– Vuelve a poner la carne en la olla y cubre con el caldo. Añade las hojas de laurel y lleva a ebullición. Reduce el fuego y deja cocer a fuego lento durante una hora, o hasta que la carne esté tierna.

– Añade las papas y las zanahorias y sigue cocinando hasta que estén blandas, unos 20 minutos más.

– Sirve la sopa caliente, espolvoreada con perejil.

2. Ensalada de col.

Esta ensalada es un acompañamiento refrescante y crujiente, que se hace con col rallada, zanahoria, manzana, pasas y un aderezo cremoso de yogur. Es una ensalada baja en calorías y rica en fibra, que te ayudará a saciar el apetito.

Ingredientes:

– 4 tazas de col rallada

– 1 zanahoria rallada

– 1 manzana verde rallada

– 1/4 de taza de pasas

– 1/2 taza de yogur natural

– 2 cucharadas de mayonesa light

– 2 cucharadas de vinagre de manzana

– 1 cucharadita de mostaza

– Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:

– En un bol grande, mezcla la col, la zanahoria, la manzana y las pasas.

– En un bol pequeño, mezcla el yogur, la mayonesa, el vinagre, la mostaza, la sal y la pimienta.

– Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla bien.

– Refrigera la ensalada durante al menos una hora antes de servir.

3. Strudel de manzana.

Este postre es un clásico de la repostería centro-europea, que consiste en una masa fina rellena de manzanas, pasas, nueces y canela. Es un postre dulce y aromático, que se puede servir con nata montada o helado. Para hacerlo más saludable, puedes usar masa filo en lugar de hojaldre y reducir la cantidad de azúcar y mantequilla.

Ingredientes:

– 8 hojas de masa filo

– 4 cucharadas de mantequilla derretida

– 4 manzanas peladas y cortadas en trozos pequeños

– 1/4 de taza de azúcar moreno

– 1/4 de taza de pasas

– 1/4 de taza de nueces picadas

– 1 cucharadita de canela

– 1 cucharada de maicena

– Azúcar glas para espolvorear

Instrucciones:

– Precalienta el horno a 180°C y engrasa una bandeja de horno.

– En un bol, mezcla las manzanas, el azúcar, las pasas, las nueces, la canela y la maicena.

– Coloca una hoja de masa filo sobre una superficie limpia y pincélala con mantequilla. Coloca otra hoja encima y repite el proceso hasta tener cuatro hojas superpuestas.

– Extiende la mitad del relleno de manzana sobre la masa, dejando un margen de 2 cm en los bordes. Enrolla la masa desde un extremo corto, presionando los bordes para sellarlos. Coloca el rollo en la bandeja de horno con la unión hacia abajo. Repite el proceso con las otras cuatro hojas de masa y el resto del relleno.

– Pincela los rollos con mantequilla y hornea durante 25 minutos, o hasta que estén dorados y crujientes.

– Deja enfriar los strudels un poco y espolvoréalos con azúcar glas. Sirve los strudels tibios o fríos, con nata montada o helado si deseas.

3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Budapest was last modified: by