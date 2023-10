3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Edimburgo

¿Te gustaría preparar platos típicos de Edimburgo que sean saludables y deliciosos?

En este artículo te compartimos 3 recetas de cocina tradicional escocesa que puedes hacer en casa con ingredientes sencillos y naturales. Estas recetas son ideales para disfrutar de la gastronomía de Edimburgo sin renunciar a una alimentación equilibrada y nutritiva.

1. Sopa de cebada y verduras (Scotch broth)

Esta sopa es un plato muy popular en Escocia, especialmente en los días fríos de invierno. Se trata de una sopa espesa y reconfortante, hecha con cebada, verduras variadas y carne de cordero o ternera. Es una excelente fuente de fibra, vitaminas, minerales y proteínas.

Ingredientes (para 4 personas):

200 g de cebada perlada

400 g de carne de cordero o ternera, cortada en trozos pequeños

2 litros de caldo de carne o verduras

2 zanahorias, peladas y picadas

2 nabos, pelados y picados

1 puerro, lavado y picado

1 cebolla, pelada y picada

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para decorar (opcional)

Preparación:

Enjuaga la cebada bajo el agua fría y escúrrela bien.

En una olla grande, pon a cocer la cebada con el caldo a fuego medio-alto durante unos 40 minutos, o hasta que esté tierna.

Añade la carne y las verduras, salpimienta al gusto y deja que hierva a fuego lento durante unos 20 minutos más, o hasta que la carne y las verduras estén cocidas.

Sirve la sopa caliente, espolvoreando un poco de perejil fresco por encima si quieres.

2. Pastel de carne y puré de patatas (Shepherd’s pie)

Este pastel es otro clásico de la cocina escocesa, que consiste en una capa de carne picada con salsa de tomate y otra capa de puré de patatas gratinado al horno. Es un plato muy sabroso y contundente, que se puede hacer con carne de cordero o de vacuno. Para hacerlo más saludable, puedes usar carne magra, leche desnatada y queso bajo en grasa.

Ingredientes (para 4 personas):

800 g de patatas, peladas y cortadas en trozos

50 g de mantequilla

100 ml de leche desnatada

Sal y nuez moscada al gusto

500 g de carne picada de cordero o vacuno

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla, pelada y picada

2 dientes de ajo, pelados y picados

2 zanahorias, peladas y ralladas

2 cucharadas de harina

400 ml de caldo de carne o verduras

200 ml de salsa de tomate

Sal y pimienta al gusto

100 g de queso rallado bajo en grasa

Preparación:

Precalienta el horno a 180ºC y engrasa una fuente para horno.

En una olla con agua hirviendo y sal, cuece las patatas durante unos 20 minutos, o hasta que estén blandas.

Escurre las patatas y aplástalas con un tenedor o un pasapurés. Añade la mantequilla, la leche, la sal y la nuez moscada y mezcla bien hasta obtener un puré suave y cremoso.

En una sartén grande, calienta el aceite a fuego medio-alto y sofríe la cebolla y el ajo durante unos 10 minutos, o hasta que estén blandos.

Añade la carne picada y saltéala durante unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que esté dorada y suelta.

Espolvorea la harina sobre la carne y remueve bien. Añade el caldo y la salsa de tomate, salpimienta al gusto y deja que hierva a fuego lento durante unos 10 minutos, o hasta que la salsa se espese un poco.

Vierte la mezcla de carne en la fuente para horno y alisa la superficie con una espátula.

Cubre la carne con el puré de patatas y esparce el queso rallado por encima.

Hornea el pastel durante unos 20 minutos, o hasta que el queso se derrita y se dore.

Sirve el pastel caliente, acompañado de una ensalada verde si quieres.

3. Galletas de avena y pasas (Oatmeal and raisin cookies)

Estas galletas son un postre típico de Escocia, que se elaboran con copos de avena, pasas, azúcar moreno y mantequilla. Son unas galletas crujientes por fuera y blandas por dentro, con un sabor dulce y aromático. La avena es un cereal muy saludable, que aporta fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Las pasas también son ricas en fibra, hierro y antioxidantes.

Ingredientes (para 24 galletas):

200 g de copos de avena

150 g de harina integral

1 cucharadita de levadura en polvo

1 cucharadita de canela en polvo

1/4 de cucharadita de sal

150 g de mantequilla a temperatura ambiente

150 g de azúcar moreno

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

100 g de pasas

Preparación:

Precalienta el horno a 180ºC y forra dos bandejas para horno con papel vegetal.

En un bol, mezcla los copos de avena, la harina, la levadura, la canela y la sal.

En otro bol, bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave y esponjosa.

Añade el huevo y el extracto de vainilla y bate bien.

Incorpora la mezcla de avena y pasas y remueve con una espátula o una cuchara de madera hasta formar una masa homogénea.

Con las manos enharinadas, forma bolitas del tamaño de una nuez y colócalas en las bandejas para horno, dejando espacio entre ellas.

Aplana las bolitas con los dedos o con el fondo de un vaso.

Hornea las galletas durante unos 15 minutos, o hasta que estén doradas por los bordes.

Deja que se enfríen en las bandejas durante unos minutos y luego pásalas a una rejilla para que se terminen de enfriar.

Disfruta de estas deliciosas galletas con un vaso de leche o una taza de té.

Esperamos que te hayan gustado estas 3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Edimburgo. Si las pruebas, cuéntanos qué te han parecido en los comentarios. ¡Buen provecho!

