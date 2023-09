3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Groningen

¿Te gustaría probar algunos platos típicos de Groningen, la provincia más septentrional de los Países Bajos? En este artículo te presentamos 3 recetas de cocina saludable y tradicional de esta región, que se caracteriza por su rica variedad de productos locales, como el queso, el pan de centeno, las patatas y las frutas. Estas recetas son fáciles de preparar y te harán disfrutar de los sabores auténticos de Groningen.

1. Stamppot de col rizada y salchicha ahumada

El stamppot es un plato muy popular en todo el país, que consiste en un puré de patatas mezclado con diferentes verduras. En Groningen, una de las variantes más comunes es la que lleva col rizada y salchicha ahumada, llamada boerenkool met worst. Para preparar este plato necesitas:

– 1 kg de patatas peladas y cortadas en trozos

– 500 g de col rizada lavada y picada

– 2 salchichas ahumadas

– Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

– Mantequilla y leche para el puré

En una olla grande, cuece las patatas con agua y sal hasta que estén tiernas, unos 20 minutos. Escurre el agua y reserva. En otra olla, cuece la col rizada con un poco de agua y sal hasta que esté blanda, unos 15 minutos. Escurre el agua y reserva. En una sartén, fríe las salchichas ahumadas hasta que estén doradas por ambos lados. Reserva. En un bol, machaca las patatas con un tenedor o un pasapurés, añadiendo mantequilla y leche hasta obtener un puré cremoso. Salpimienta y añade nuez moscada al gusto. Mezcla el puré con la col rizada y sirve con las salchichas encima.

2. Sopa de guisantes con tocino

La sopa de guisantes es otra receta tradicional de Groningen, que se suele tomar en invierno para combatir el frío. Es una sopa espesa y nutritiva, que se elabora con guisantes secos, tocino, cebolla y apio. Para hacer esta sopa necesitas:

– 500 g de guisantes secos

– 200 g de tocino ahumado en trozos

– 1 cebolla picada

– 2 tallos de apio picados

– 2 litros de caldo de pollo o verduras

– Sal y pimienta al gusto

– Pan de centeno para acompañar

La noche anterior, pon los guisantes en remojo en un bol con agua fría. Al día siguiente, escurre el agua y enjuaga los guisantes. En una olla grande, pon el caldo a hervir y añade los guisantes, el tocino, la cebolla y el apio. Baja el fuego y deja cocer a fuego lento durante unas 2 horas, removiendo de vez en cuando, hasta que los guisantes estén deshechos y la sopa tenga una consistencia espesa. Salpimienta al gusto y sirve con pan de centeno.

3. Tarta de manzana con canela

Para terminar con un toque dulce, te proponemos una tarta de manzana con canela, una delicia que se puede encontrar en muchas pastelerías de Groningen. Es una tarta sencilla pero deliciosa, que se hace con una masa quebrada rellena de manzanas cocidas con azúcar y canela. Para hacer esta tarta necesitas:

– 250 g de harina

– 125 g de mantequilla fría en cubos

– 75 g de azúcar

– 1 huevo

– Una pizca de sal

– 4 manzanas peladas y cortadas en trozos

– 50 g de azúcar moreno

– 2 cucharaditas de canela

– Mermelada de albaricoque para glasear

En un bol, mezcla la harina con la mantequilla con las manos hasta obtener una textura arenosa. Añade el azúcar, el huevo y la sal y amasa hasta formar una bola. Envuelve la masa en papel film y refrigera durante 30 minutos. En una olla, pon las manzanas con el azúcar moreno, la canela y un poco de agua y cuece a fuego medio hasta que estén blandas, unos 15 minutos. Escurre el exceso de líquido y reserva. Precalienta el horno a 180°C y engrasa un molde redondo de unos 24 cm de diámetro. Estira la masa con un rodillo sobre una superficie enharinada y cubre el fondo y los bordes del molde con ella, recortando el sobrante. Pincha la masa con un tenedor y rellena con las manzanas. Hornea durante 25 minutos o hasta que la masa esté dorada. Deja enfriar un poco y pincela la superficie con mermelada de albaricoque calentada. Disfruta de tu tarta de manzana con canela.

