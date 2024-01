Receta de Coles de Bruselas y papas al horno económica por menos de $5, porciones para 2 personas

Cómo preparar una receta de coles de Bruselas económica por menos de $5, que rinde para 2 personas.

Las coles de Bruselas son un vegetal muy nutritivo y versátil, que se puede cocinar de muchas formas diferentes. En esta ocasión, vamos a hacerlas al horno con un toque de ajo y limón, que les dará un sabor delicioso y refrescante. Además, vamos a acompañarlas con unas papas asadas y una ensalada verde, para tener un plato completo y equilibrado. ¿Te animas a probarlo? Entonces sigue leyendo y descubre los ingredientes y el paso a paso de esta receta fácil y económica.

Ingredientes:

500 g de coles de Bruselas

4 papas medianas

4 dientes de ajo

El jugo de medio limón

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Perejil picado para decorar (opcional)

Para la ensalada:

Lechuga, tomate, cebolla y lo que más te guste.

Vinagre, aceite, sal y orégano para aliñar

Preparación:

1. Precalienta el horno a 200°C y forra una bandeja con papel aluminio.

2. Lava bien las coles de Bruselas y córtalas por la mitad. Colócalas en un bol y añade el ajo picado, el jugo de limón, el aceite, la sal y la pimienta. Mezcla bien para que se impregnen de los sabores.

3. Lava y pela las papas y córtalas en trozos pequeños. Colócalas en otro bol y sazona con sal, pimienta y un poco de aceite.

4. Distribuye las coles de Bruselas y las papas en la bandeja del horno, dejando espacio entre ellas. Hornea durante unos 25 minutos o hasta que estén tiernas y doradas, dándoles la vuelta a mitad de cocción.

5. Mientras tanto, prepara la ensalada lavando y cortando los ingredientes que hayas elegido. Colócalos en una ensaladera y aliña con vinagre, aceite, sal y orégano al gusto.

6. Sirve las coles de Bruselas y las papas en un plato y espolvorea con perejil picado si quieres. Acompaña con la ensalada verde y disfruta de este plato sano y sabroso.

Espero que te haya gustado esta receta de coles de Bruselas económica por menos de $5, que es perfecta para aprovechar este vegetal de temporada y comer rico sin gastar mucho.

