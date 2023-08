3 recetas de comida saludable tradicional gallega

La gastronomía gallega es una de las más variadas y ricas de España, con platos que combinan los productos del mar y de la tierra, y que destacan por su sabor y su calidad. Además, la cocina gallega es muy saludable, ya que utiliza ingredientes naturales, pocos procesados y con un alto valor nutricional. En este artículo te presentamos tres recetas de comida saludable tradicional gallega, que puedes preparar en casa y disfrutar de sus beneficios para tu salud.

1. Caldo gallego

El caldo gallego es un plato típico de la cocina gallega, que se consume sobre todo en los meses de invierno, para combatir el frío y reponer energía. Se trata de un guiso a base de verduras, legumbres y carne, que se puede adaptar según los ingredientes disponibles o las preferencias personales. El caldo gallego es una fuente de proteínas, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, que ayuda a mejorar la digestión, el sistema inmunológico y el estado de ánimo.

Ingredientes (para 4 personas)

– 300 g de alubias blancas

– 200 g de lacón (carne de cerdo salada)

– 200 g de costilla de cerdo

– 1 chorizo

– 2 patatas

– 1 manojo de grelos (hojas de nabo)

– 1 cebolla

– 2 dientes de ajo

– Sal

– Agua

Preparación

– La noche anterior, pon las alubias en remojo en un bol con agua fría.

– Al día siguiente, escurre las alubias y ponlas en una olla grande con agua. Añade el lacón, la costilla y el chorizo, y lleva a ebullición. Espuma la superficie con una espumadera para eliminar las impurezas.

– Pela y pica la cebolla y los ajos, y añádelos a la olla. Sazona con sal al gusto, y deja cocer a fuego medio durante una hora y media, o hasta que las alubias estén tiernas.

– Pela y trocea las patatas, y lávalas bien. Añádelas a la olla cuando falten unos 20 minutos para terminar la cocción.

– Lava los grelos y córtalos en trozos. Añádelos a la olla cuando falten unos 10 minutos para terminar la cocción.

– Sirve el caldo gallego bien caliente, acompañado de pan.

2. Pulpo a feira

El pulpo a feira es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía gallega, que se suele servir en las fiestas populares o ferias. Se trata de un plato sencillo pero delicioso, que consiste en pulpo cocido con agua y sal, cortado en rodajas y aliñado con aceite de oliva virgen extra, pimentón y sal gruesa. El pulpo a feira es una fuente de proteínas de alta calidad, hierro, zinc, selenio y vitaminas B12 y E, que ayuda a prevenir la anemia, fortalecer el sistema nervioso y proteger las células del estrés oxidativo.

Ingredientes (para 4 personas)

– 1 pulpo de unos 2 kg

– Sal gruesa

– Agua

– Aceite de oliva virgen extra

– Pimentón dulce o picante (según el gusto)

– Pan

Preparación

– Lava bien el pulpo bajo el grifo, y quítale la boca y los ojos. Si quieres ablandar el pulpo antes de cocerlo, puedes congelarlo durante unos días y descongelarlo antes de usarlo, o golpearlo con un mazo.

– Pon una olla grande con agua al fuego, y cuando hierva, introduce el pulpo cogiéndolo por la cabeza y sumergiéndolo tres veces seguidas en el agua hirviendo. Esto se llama «asustar» al pulpo, y sirve para que quede más tierno y no pierda la piel al cocerlo.

– Deja cocer el pulpo a fuego medio durante unos 40 minutos, o hasta que esté tierno. Puedes comprobarlo pinchando un trozo con un tenedor. Añade sal al gusto al final de la cocción.

– Retira el pulpo del agua y déjalo escurrir sobre un colador. Cuando esté templado, córtalo en rodajas con unas tijeras de cocina, y colócalo en una fuente o en platos individuales de madera.

– Aliña el pulpo con aceite de oliva virgen extra, pimentón y sal gruesa al gusto. Sirve el pulpo a feira caliente o templado, acompañado de pan.

3. Tarta de Santiago

La tarta de Santiago es un postre tradicional de la cocina gallega, que se elabora con almendras, huevos y azúcar, y que se decora con una cruz de Santiago de azúcar glas. Se trata de un postre muy antiguo, que se remonta al siglo XVI, y que está vinculado al Camino de Santiago, la ruta de peregrinación cristiana que llega hasta la ciudad de Santiago de Compostela. La tarta de Santiago es una fuente de grasas saludables, proteínas, fibra, calcio, magnesio y vitamina E, que ayuda a mejorar la salud cardiovascular, ósea y cutánea.

Ingredientes (para 8 personas)

– 250 g de almendras crudas peladas

– 250 g de azúcar

– 4 huevos

– La ralladura de un limón

– Una pizca de canela

– Mantequilla y harina para engrasar el molde

– Azúcar glas para decorar

– Una plantilla con la forma de la cruz de Santiago

Preparación

– Precalienta el horno a 180ºC y engrasa un molde redondo desmontable con mantequilla y harina.

– Tritura las almendras con una batidora o un procesador de alimentos hasta obtener una harina fina.

– En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y blanquecina.

– Añade la ralladura de limón y la canela, y mezcla bien.

– Incorpora la harina de almendra poco a poco, y mezcla con una espátula o una cuchara de madera hasta obtener una masa homogénea.

– Vierte la masa en el molde y alisa la superficie con una espátula.

– Hornea la tarta durante unos 25 minutos, o hasta que esté dorada y firme al tacto.

– Deja enfriar la tarta sobre una rejilla, y desmóldala con cuidado.

– Coloca la plantilla con la forma de la cruz de Santiago sobre la tarta, y espolvorea azúcar glas por encima. Retira la plantilla con cuidado, y sirve la tarta de Santiago fría o a temperatura ambiente.

