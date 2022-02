5 recetas de postres saludables, rápidos y fáciles

La siguiente lista te ayudará a mantener un mejor hábito alimenticio sin perder esa necesidad de consumir ricos postres.

1. Bizcocho de chocolate fitness

Ingredientes:

130g de Plátano

1 Huevo

40ml de Leche Vegetal

10g de Cacao Puro en Polvo

1 cdta. De Esencia de Vainilla Umsha

1/2 cdta. De Polvo para Hornear

¿Cómo preparar el Bizcocho de chocolate fitness?

En un bowl coloca el plátano cortado en rodajas y el huevo. Calienta la leche y agrégala al bowl. Con un tenedor, tritura todo el contenido hasta que no haya grumos. Añade el cacao en polvo y la esencia de vainilla. Continúa mezclando hasta obtener una mezcla uniforme. Engrasa 3 recipientes aptos para microondas y añade la mezcla. Colócalo en el microondas durante 2 minutos. Comprueba con un palito de mondadientes si todo el contenido ha cocido adecuadamente. ¡Listo! Una vez enfriada, puedes utilizar una espátula para desmoldar.

¿Qué beneficios ofrece el bizcocho de chocolate Fitness?

El plátano ayuda a regular la hipertensión arterial.

Es bueno para combatir enfermedades como estrés, asma, anemia, etc.

La leche vegetal tiene vitamina B, proteínas y fibra.

2. Cheesecake de fresa saludable

Ingredientes:

2 galletas de Vainilla

2 cdas. de Mantequilla

1 huevo

2 cdas. de Azúcar

1 cdta. de Extracto de Vainilla

2 cdas. de Yogurt Natural

3 cdas. de Queso Crema Philadelphia

Opcional

Mermelada de fresa

Fresas

¿Cómo preparar el Cheesecake de fresa saludable?

1. En un zip, tritura con un rodillo las dos galletas. 2. Derrite la mantequilla en el microondas. 3. Engrasa las paredes del vaso con una cucharadita de mantequilla. 4. Añade la galleta triturada e incorpora 1 cucharada de mantequilla. Posteriormente aplasta hasta que quede compacto. 5. En un bowl aparte, bate el huevo hasta mezclar clara y huevo. 6. Añade el azúcar e integra. Posteriormente añade el extracto de vainilla y repite el mismo proceso. 7. Añade el Yogurt natural y el queso crema e integra la mezcla. 8. Una vez tengas una mezcla compacta, añade al vaso en el que colocaste la galleta. 9. Colócalo en el microondas durante 1 minuto. Comprueba que esté compacta antes de sacarla. 10. Una vez entibie, reserva durante una hora en el refrigerador. 11. Pasado el tiempo, retira el vaso del refrigerador y añade la mermelada. Puedes decorar también con fresas.

¿Qué beneficios ofrece el Cheesecake de fresa saludable?

Las fresas no tienen muchas calorías, además ayudan a limpiar la sangre disminuyendo el nivel de colesterol.

También, las fresas contienen sustancias como la vitamina B, que ayuda a combatir la tristeza e irritabilidad.

El yogurt natural es una gran fuente de calcio, nutriente importante para mantener fuerte los huesos y dientes

3. Vaso de Mango, Yogurt y Chía

Ingredientes:

1 Mango Mediano

1 Lima

1 Yogurt Natural

Extracto de Vainilla

1/2 taza de Leche Vegetal o Avena

2 cdas. de Chía

Miel al gusto

¿Cómo preparar el vaso de mango, yogurt y chía?

Activa las semillas de Chía dejándolas reposar 30 minutos en un recipiente con la leche. Pela el mango y extrae toda la pulpa posible. Coloca la pulpa de mango en la licuadora junto a un poco de miel. En un vaso aparte, exprime la lima hasta tener un zumo. Mezcla la lima con el mango e integra. Añade el Yogurt, el extracto de vainilla y la miel al recipiente con las semillas de Chía. Integra hasta obtener una textura cremosa. Posteriormente se distribuye en los vasos agregando primero una capa de la mezcla del mango y luego la mezcla de Chía. Opcional: Decora la parte superior con ralladura de Lima.

¿Qué beneficios ofrece el vaso de mango, yogurt y chía?

El mango posee vitamina A importante para el cuidado de la salud de los ojos y buena para mantener bien la visión.

Asimismo, diversos estudios señalan que los fenoles presentes en el mango ayudan a prevenir el cáncer.

La chía tiene propiedades de rápida digestión, además posee alto contenido en fibra y es bueno para reducir la saciedad.

4. Trufas de Chocolate

Ingredientes:

150g de chocolate para fundir

2 cdas. de Miel o Stevia

150ml de Leche vegetal

50g de Avena molida

30g de Cacao en polvo sin azúcar

¿Cómo preparar las trufas de chocolate?

Caliente la leche vegetal en una olla a fuego medio. Añade el chocolate e integra hasta que se funda. Una vez fundido, colócalo en un bowl y añade la avena y el edulcorante, miel o Stevia. Mezcla y luego deja reposar 30 minutos en el refrigerador. Con ayuda de una cuchara de helado, ve formando las bolitas. Espolvorea el cacao encima de las trufas que hayas formado.

¡Y listo para consumir!

¿Qué beneficios ofrecen las trufas de chocolate?

El chocolate es un buen aliado para reducir el estrés, pues su consumo ayuda a bajar el cortisol.

Además, el chocolate cuenta con propiedades antioxidantes, que ayudan a reducir el daño oxidativo de las células.

También, el chocolate es bueno para el cerebro, porque estimula el flujo de la sangre hacia el cerebro y al corazón.

5. Galletas de Avena con Chispas de Chocolate

Ingredientes

50g de Aceite de Coco

100g de Azúcar Morena o Edulcorante

125g de Harina de Avena

40ml de Leche de Almendras

1/2 cdta. de Levadura

1 pizca de Sal

Extracto de Vainilla

80g de chocolate negro o chips de chocolate

¿Cómo preparar galletas de avena con chispas de chocolate?

Si no tienes chips de chocolate, puedes triturar el chocolate negro con ayuda de un rayador. En un bowl aparte, mezcla con la batidora el aceite de coco y el azúcar. Añade la leche de almendras y una cucharadita de extracto de vainilla. Posteriormente mezcla. Con ayuda de un colador, integra la harina de avena a la mezcla y posteriormente bate hasta formar una masa. Cuando la mezcla se ponga más compacta, integra con ayuda de tus manos. Comienza a formar las galletas y posteriormente añade el chocolate. Coloca en una fuente para horno papel vegetal o de silicona. Luego coloca las galletas sobre el molde y hornea a 180°C durante 10 a 15 minutos. Coloca sobre una rejilla para que enfríe.

¡Y listo!

¿Qué beneficios otorgan las galletas de avena con chispas de chocolate?

La avena sirve para la pérdida de peso, es rica en hidratos de carbono que el organismo absorbe gradualmente y hace que te sientas saciado.

La avena ayuda a reducir el nivel de azúcar y colesterol en la sangre gracias a que contiene betaglucanos.

La harina de avena ofrece diversos beneficios como evitar el estreñimiento, favorecer la digestión, combatir la diabetes, entre otros más.

Ahora que ya sabes preparar postres saludables, ¡Anímate! Prepáralos en casa en pocos minutos.

FUENTE. https://www.diariamenteali.com

