Academia Venezolana de Gastronomía anuncia los premios y menciones 2019

En el año 2003, la Academia Venezolana de Gastronomía otorgó por vez primera los Premios y Menciones Tenedor de Oro. El Premio Armando Scannone se instituyó en el año 2006, y en 2011 se creó el Tenedor de Oro a la Publicación Gastronómica.

En el día de hoy, los jurados designados por la Academia evaluaron las postulaciones para cada una de las categorías, en el marco de un proceso que estimula la participación de todos aquellos que hacen vida en el sector gastronómico del país. Como es sabido, en dicho proceso, no sólo intervienen los académicos, sino también comunicadores, cocineros, empresarios, docentes, estudiantes, productores, periodistas y público en general mediante el envío de candidaturas para su consideración. Asimismo, la Academia invita a personalidades ajenas a la institución a incorporarse como miembros de los distintos jurados. Consideramos que estas decisiones han enriquecido la fase de postulaciones y han incidido positivamente en el otorgamiento de los reconocimientos.

Nos complace remitirles la lista de los ganadores de los premios y menciones Tenedor de Oro, así como del premio Armando Scannone 2019. Tenemos contemplado que la ceremonia de entrega de los galardones se realice durante el primer semestre del próximo año.

21.11.2019

Premios AVG 2019

Gran Premio Tenedor de Oro 2019

Chocolates El Rey

Jurado: Ivanova Decán Gambús, Otto Gómez, Manuel Paula, Héctor Padula, John Zubillaga

Premio Tenedor de Oro al Chef del Año 2019

Nelson Castro

Jurado: Ivanova Decán Gambús, Luis Troconis, Miro Popic, Gustavo Velásquez, Adriana Gibbs

Premio Tenedor de Oro a la Publicación Gastronómica 2019

Soy Panadero. Homenaje a los artesanos del pan en Venezuela. Adriana Gibbs, autora

Jurado: Ivanova Decán Gambús, Ocarina Castillo, Miro Popic, Katyna Henríquez, Alberto Veloz

Premio Armando Scannone 2019

Pedro Dahdah y Ramón Dahdah (Fragolate, Heladería artesanal)

Jurado: Armando Scannone, Ivanova Decán Gambús, Jorge Redmond, Rafael Ernesto López, Francisco Abenante

Menciones Tenedor de Oro 2019

1. Lácteos Bufalinda Ponche Crema de Eliodoro González P. La Generación del Hambre. Proyecto de Investigación Periodística Restaurante La Huerta

Jurado: Consejo Directivo Academia Venezolana de Gastronomía

Academia Venezolana de Gastronomía anuncia los premios y menciones 2019 was last modified: by

En : Gente