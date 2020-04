Alcalde Casanova inició plan de mantenimiento a subestaciones de gas en Maracaibo

Con el desmalezamiento, lijado y pintura de las subestaciones de gas, el alcalde bolivariano, Willy Casanova, inició el plan especial de mantenimiento a la red de gas doméstico en el municipio Maracaibo.

Casanova aseguró que un equipo multidisciplinario del ayuntamiento, junto al Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura de Maracaibo y PDVSA Gas, trabajan en el marco de la cuarentena social decretada por el presidente, Nicolás Maduro, para garantizar que los servicios públicos no se detengan en la capital zuliana.

En este sentido, la primera autoridad destacó que el plan se inició en la subestación ubicada en Los Olivos, de la parroquia Caracciolo Parra Pérez, donde se benefician 3 mil 400 hogares maracaiberos.

Asimismo añadió que además del trabajo de mantenimiento preventivo, también se resguardan las 36 subestaciones de gas doméstico de la ciudad, para asegurar que el servicio no falle durante la cuarentena por COVID-19.

El Burgomaestre felicitó a los equipos de Sagas y Pdvsa Gas, pues en conjunto han podido garantizar la prestación del servicio público ante los diversos ataques y saboteos que ha vivido la ciudad.

El Alcalde estuvo acompañado por el director general ejecutivo, César Garrido; la presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon; el director de Gestión Urbana, Daniel Boza y el presidente de Sagas, Héctor Bracho.

En : Gobierno