Cantv restituyó servicios a más de 1.000 suscriptores en el estado Zulia

En diversos sectores de Maracaibo, San Francisco y La Costa Oriental del Lago, cuadrillas técnicas de la Empresa se desplegaron para ejecutar la reparación de redes.

En el mes de febrero, Cantv solventó en el estado Zulia más de 1.050 averías en las redes de telecomunicaciones, mediante maniobras de mantenimientos correctivos y preventivos, lo que permitió restablecer de manera progresiva las telecomunicaciones a hogares y comercios de la entidad.

Las labores contemplaron el tendido de cables, reconstrucción de empalmes y sustitución de mangas y conectores UY, esto en el marco del Plan de Resolución Integral de Averías.

Mediante estas acciones se restablecieron los servicios a familias de los sectores Los Robles, Las Delicias, Nueva Vía y Bella Vista, en el municipio Maracaibo; así como también a suscriptores de las comunidades San Felipe, San Francisco, Negro Primero, Sierra Maestra, El Silencio, El Soler y La Coromoto, municipio San Francisco.

Las cuadrillas también se desplegaron en La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, y en la Costa Oriental del Lago, específicamente en los municipios Miranda, Lagunillas y Baralt.

Asimismo, el personal técnico atendió cerca de 200 reportes que realizaron los suscriptores a través de la aplicación VenApp, del sistema 1X10 del Buen Gobierno, en diferentes localidades.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, continúa desarrollando acciones para garantizar las comunicaciones a los hogares, comercios y sectores productivos del país.

