Alcalde de Maracaibo entregó rehabilitado el CDI El Gaitero para enfrentar el COVID-19

Como parte de un esfuerzo constante por preservar la vida del pueblo maracaibero, el alcalde bolivariano, Willy Casanova, entregó rehabilitado el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) El Gaitero, para enfrentar cualquier emergencia y contingencias por COVID-19 en la ciudad.

Este CDI ubicado en la parroquia Luis Hurtado Higuera, es el número 16 de un total de 25 que están siendo recuperados, para atender la salud del pueblo maracaibero. El objetivo es tener dispuestos todos CDI de la ciudad, especialmente en sus áreas de cuidados intensivos, destacó Casanova.

Las áreas recuperadas de este centro de salud fueron la emergencia, terapia intensiva, observación, además del laboratorio y apoyo vital.

También se intervinieron la climatización, luminarias, salas de baño, pintura de fachadas y cercas, además de la recuperación de mesones y la red de oxígeno.

Asimismo el Burgomaestre hizo entrega de un nebulizador, máscaras para nebulizar, tensiómetros, guantes, dispensadores para lavarse las manos y 45 combos de higiene personal para los trabajadores del lugar.

Casanova agradeció al empresario Carlos Naranjo, presente en la entrega del CDI, por haber trabajado en conjunto en la recuperación de los aires acondicionado de varios centros de salud.

Al salir del lugar la autoridad municipal se dirigió a Villa Baralt, donde inspeccionó los trabajos de recuperación del CDI de ese sector.

Casanova estuvo acompañado de la directora de Samas, Lismar Rojas; el director de la Corporación de Alimentos de Maracaibo, Jean Carlos Martínez y el director de Servicios Públicos, Roberto Rojas.

