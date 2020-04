La Ruta del Plátano comenzó a recorrer las parroquias del municipio con un total de 70 toneladas del producto para ser distribuidas a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y para que lleguen directamente a las casas de las familias maracaiberas que vienen cumpliendo la cuarentena por el COVID-19.

El despliegue de los camiones cargados de plátanos fue autorizado este miércoles 8 de abril por el alcalde bolivariano, Willy Casanova, desde el galpón de la Fundación Fondo de Apoyo a la Economía Popular (Fundepo), ubicado en la parroquia Luis Hurtado Higuera.

El alcalde Willy Casanova indicó que, en coordinación con Fundepo, la Ruta del Plátano recorrerá 6 parroquias diarias, comenzando por Chiquinquirá, Luis Hurtado Higuera, Caracciolo Parra Pérez y Cacique Mara, donde serán atendidos 22 CLAP y 7 mil 366 familias.

La bolsa de un kilo tendrá un precio solidario de 20 mil bolívares y contendrá entre 3 y 4 unidades. Se podrá pagar por punto de venta, con efectivo o por transferencia.

Por su parte, el director de Alimentación, Reinaldo Herrera, explicó que además del plátano también se articula de manera directa el traslado de otros rubros a la ciudad de Maracaibo, cortando la cadena de tercerización y abaratando así los costos de los mismos.

Rutas trazadas

La primera ruta, Chiquinquirá, incluye 3 CLAP: Primero de Mayo, Primero de Mayo Monseñor y Santísima Trinidad. La siguiente corresponde a la ruta Luis Hurtado Higuera, con los 4 CLAP: Don Bosco I, Don Bosco II, Las Colinas y Country Independencia.

Para la tercera ruta, Caracciolo Parra Pérez, están previstos 3 CLAP: Barrio La Victoria I, II y III. Mientras que, para el final, será atendida la ruta Cacique Mara, con 12 CLAP: Agua de dios I y II, Venezuela renace I y II, Cañada honda IV, II,1b, I; Colinas de Gonzaga, Mana del cielo y 12 de octubre sector 2a y 2b.

NOTA DE PRENSA

Alcaldía de Maracaibo comenzó la distribución de 70 toneladas de plátano was last modified: by

En : Gobierno