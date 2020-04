Alcaldía de Maracaibo continúa el plan de limpieza de las cañadas durante la cuarentena por COVID-19

Con la recolección de sedimentos, fumigación y desmalezamiento en la cañada Morillo, continúa el plan de limpieza de los drenajes en la ciudad, durante la cuarentena por COVID-19.

Así lo constató el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, tras inspeccionar las labores en la cañada Morillo, donde trabajadores del Instituto Municipal de Ambiente (IMA) limpian más de un kilómetro del tramo La Negra.

La limpieza de este tramo durará una semana aproximadamente y se beneficiarán unas 2 mil 500 familias, pues además de la recolección de desechos, también se fumigará y todos los escombros serán recogidos con una retroexcavadora, 4 camiones volteo, para así minimizar la propagación de enfermedades.

Casanova acompañado del director general ejecutivo, César Garrido; el director de Gestión Urbana, Daniel Boza; el presidente del IMA, Roberto Rojas y el presidente de Sagas, Héctor Bracho, felicitó a los habitantes del sector por mantener las medidas de prevención contra la pandemia mundial y por permanecer en sus casa cumpliendo con la cuarentena.

El Alcalde dijo que el mantenimiento de las cañadas seguirá, pues se debe garantizar que las lluvias no sean un factor que puedan alterar las medidas preventivas tomadas para evitar inundaciones en los hogares maracaiberos.

Cabe recordar que este plan de limpieza se inició el 26 de enero y a la fecha se ha cumplido un alto porcentaje con los trabajos de recolección de sedimentos en las 12 cañadas del municipio y sus 64 brazos, además de los ramales y cajones de los puentes de la ciudad, para evitar así obstrucciones.

Para finalizar el Burgomaestre solicitó la inspección de la presión del suministro de gas doméstico, verificar las tuberías y las tomas de cada casa, para mejorar y ofrecer a las familias un servicio que no falle en la actual coyuntura de cuarentena y la distribución de agua por cisternas al sector Primero de Mayo.

NOTA DE PRENSA

Alcaldía de Maracaibo continúa el plan de limpieza de las cañadas durante la cuarentena por COVID-19 was last modified: by

En : Gobierno