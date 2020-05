Alcaldía de Maracaibo culmina esta semana la remodelación del Hospital de Niños

Los trabajos de remodelación en el Hospital de Niños de Veritas, iniciados el 14 de abril por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova y los cuales culminan esta semana, fortalecen el sistema de salud en la ciudad especialmente en estos tiempos de pandemia por coronavirus.

Así lo expresó la Directora del Hospital de Niños de Veritas, Neila Soto, quien al agradecer al alcalde Casanova la ejecución de la obra, expresó la felicidad que sienten todos los que trabajan en este centro de salud, porque se podrá brindar una atención óptima a través de la Unidad de Cuidados Intesivos Pediátricos, lo que se traduce en una mayor capacidad para salvar vidas.

«El hecho de que podamos atender de manera óptima a los pacientes en el área de emergencia, observación y contar con la UCIP, es algo invaluable», resaltó la Directora.

Este hospital, centro de referencia en atención a la salud pediátrica para el occidente y el resto del país, es atendido dentro del plan municipal de rehabilitación a los centros de salud de Maracaibo, que desarrolla la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Completamente remodelado

Este histórico y patrimonial hospital, será entregado esta semana totalmente reacondicionado por la Alcaldía de Maracaibo, que ha intervenido los 1400 metros cuadrados de su infraestructura, a través de la recuperación del sistema de gases medicinales y la construcción de la más moderna Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de la entidad zuliana.

La directora de Salud Maracaibo, Lismar Rojas, explicó que la UCIP cuenta con 13 camas, 10 de ellas para pacientes neonatales y 3 para pediátricos. Es la unidad más grande y moderna que existe en todo el estado Zulia y cuenta con equipos nuevos de última generación, para la atención de los infantes, cuando así lo requieran.

Refiere que esta unidad cuenta con ventiladores mecánicos, equipos ventiladores no invasivos, bombas de infusión para tratamiento y monitores de última tecnología, todos aportados por el Gobierno Nacional.

La obra ejecutada en este espacio, en el que se iniciará la docencia en terapia intensiva para médicos y enfermeras, cuenta con cubículos de aislamiento por paciente con el acompañamiento materno, lo cual favorece la lactancia materna.

Rojas expresó que además de la construcción de la UCIP, se intervinieron las áreas de emergencia, observación y sala de shock, la fachada principal, la recuperación de dormitorios de los obreros, el acondicionamiento de baños y la recuperación del sistema de gases medicinales.

Destacó el recobro del sistema de gases medicinales, el cual cubre la emergencia, con tomas de vacío (aspiración de paciente), y oxígeno (terapia respiratoria); la UCIP con tomas de vacío, aire comprimido y oxígeno.

La titular de Salud Maracaibo, detalló que la intervención a la infraestructura involucra la climatización con la recuperación de 6 equipos de cinco toneladas cada uno, lo cual implicó la sustitución de capacitadores, filtros y motor-ventilador, entre otros.

Asimismo se realizó el encamisado y pintura general, aplicando pintura epóxica en la UCIP y emergencia; se repararon frisos y corrigieron fisuras en el manto asfáltico, recuperaron baños de emergencia, UCIP y laboratorio, sustituyendo las piezas sanitarias y se reparó el sistema eléctrico, sustituyendo además 61 luminarias.

En cuanto a la fachada, agregó, se hizo un retoque respetando su estructura patrimonial y se le devolvió su color original, en marfil y blanco. Asimismo se pintaron dibujos infantiles al igual que en el área de emergencia, para que los niños tengan un recibimiento diferente en este espacio de salud nacido hace más de 60 años en el corazón de la urbe maracaibera.

