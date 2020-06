Alcaldía de Maracaibo Desinfecta adyacencias de Las Pulgas, Santa Rosalía y Torres de El Saladillo

Para hacer frente al foco de contagio por COVID-19 en el centro de la ciudad, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo inició este lunes la limpieza y desinfección profunda en los perímetros de los mercados Las Pulgas, Santa Rosalía y en las Torres de El Saladillo.

El director General Ejecutivo de la Alcaldía y de Seguridad Ciudadana, César Garrido, destacó que esta semana Maracaibo ha sido testigo de lo rápido que pueden extenderse los contagios.



«Estamos asumiendo importantes medidas que jugarán un papel determinante para contener la cadena de transmisión del COVID-19 y evitar que nuestros mercados y áreas residenciales se conviertan en incontrolables focos de contagio para la ciudad», recalcó.

Este plan abarcó las áreas comunes, escaleras, pasamanos y ascensores de Torres de El Saladillo, Residencias El Saladillo y La Chinita, para prevenir que se registren contagios en estas zonas residenciales situadas en el casco central.

El proceso se ejecuta reforzando la concentración de derivados de amonio, que esparce el equipo de desinfección, así como el retiro total de los residuos y materia orgánica alrededor de los focos de contagio.

