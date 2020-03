Alcaldía de Maracaibo e Inbortex producirán 88 mil tapabocas reusables para prevenir el coronavirus.

Ante la actual situación de pandemia que se vive a nivel mundial, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo estableció una alianza con la Industria Bolivariana Textil (Inbortex), para fabricar tapabocas reusables y prevenir el contagio del coronavirus.

El anuncio fue hecho por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, desde las instalaciones de esta industria ubicada en la calle 100 Sabaneta.

En este sentido, Casanova detalló que se producirán 88 mil tapabocas, gracias al sector privado que dispondrá de las telas necesarias para la confección.

Para acelerar la fabricación de tapabocas, se sumarán las costureras del poder popular y productoras textiles de los barrios de Maracaibo, quienes recibirán la dotación de telas, tiras elásticas e hilos.

Con esto se cumplen las medidas que ha emitido la Organización Mundial de la Salud y las instrucciones dadas por el presidente, Nicolás Maduro, de protección para el pueblo, añadió Casanova.

En esta visita a Inbortex acompañaron al Alcalde, el director ejecutivo, César Garrido, la presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon y el director de Gestión Urbana, Daniel Boza.

