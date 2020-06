Alcaldía de Maracaibo entregó múltiples ayudas sociales a Misión Negra Hipólita

Comida y vestimenta forman parte de las ayudas que la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de la Dirección General de Desarrollo Social (DGDS), entregó a la Comunidad Terapéutica Socialista General de División José Escolástico Andrade Pirela, sede de la Misión Negra Hipólita Zulia, única en el estado.

El equipo de la DGDS supervisó la entrega de los bienes realizada la tarde del 9 de junio. El centro fue dotado con más de 200 kilos de alimentos que incluyen arroz, harina, pasta, azúcar, granos y fororo. Los usuarios se beneficiaron directamente con la entrega de camisas, pantalones y zapatos. También se sustituyeron 2 sillas de ruedas para los adultos mayores que las ameritaban.

La Directora General de Desarrollo Social, Selene Estrach, declaró que los tres niveles de gobierno se esfuerzan por que no le falte nada a la población vulnerable que atiende la Misión Negra Hipólita Zulia. Expresó la esperanza puesta en los ciudadanos y su futura reinserción, y agradeció la voluntad de llevar a cabo su proceso de desintoxicación.

Uno de los beneficiados, Miguel Daboin, adulto de 43 años que ingresó al centro hace 4 meses, dijo que recibir este apoyo lo hace sentir “maravillosamente especial y tomado en cuenta”, y expresó su gratitud y deseo de que continúen las ayudas a la población que necesita ser alimentada.

Comunidad terapéutica

Luis Bruzual, director de la Misión Negra Hipólita Zulia, explicó que este centro terapéutico, único en el Zulia, se propone atender a masculinos en estado de abandono social, situación de calle y/o con problemas de adicción. A la fecha son atendidos allí 35 hombres entre 19 y 91 años.

El proceso de desintoxicación de la Comunidad Terapéutica es guiado por un equipo multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, enfermeras y trabajadores sociales, que buscan restablecer los lazos familiares y la reincorporación a la sociedad.

En este sentido, Luis Bruzual agradeció a la Alcaldía de Maracaibo y felicitó el esfuerzo del alcalde, Willy Casanova, y la directora general de Desarrollo Social, Selene Estrach, por el apoyo brindado a estos hombres que, como dijo él, “han tenido el valor de aceptar y luchar contra la adicción o necesitaban apoyo para salir de las calles”.

