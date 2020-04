Alcaldía de Maracaibo ha recuperado 11 CDI en la cuarentena por el COVID-19

Con gran esfuerzo, trabajo y tomando las medidas de prevención, en menos de 20 días la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo ha recuperado 11 Centros de Diagnóstico Integral (CDI), para atender cualquier emergencia y contingencias por COVID-19 en la ciudad.

Al entregar recuperado el CDI Los Mangos, ubicado en la parroquia Idelfonso Vásquez, el alcalde bolivariano, Willy Casanova, destacó que el objetivo es tener listas las 200 camas que tienen los 25 CDI de la ciudad en sus áreas de cuidados intensivos ante la pandemia por el coronavirus.

«Desde que hice la rendición de cuentas en enero, dije que le iba a meterle el pecho a las Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de Maracaibo. Vamos a ser un ejemplo para el resto de Venezuela», aseguró Casanova.

El Burgomaestre también agradeció a todos los trabajadores del ayuntamiento, por asumir con determinación y firmeza la recuperación de estos CDI durante la cuarentena colectiva y social.

La Misión Barrio Adentro tiene una gran estructura y un sistema de salud que permite enfrentar una pandemia mundial como la actual, pues cuenta con diversos módulos para la atención primaria y consultas, los CDI y el Centros de Alta Tecnología, además los médicos están en cada barrio, sector y comunidad. Esto forma una gran red que permite tener una plataforma ideal para atender la salud del pueblo maracaibero, explicó el Alcalde.

Casanova detalló que en el CDI Los Mangos se recuperaron diversas áreas como: cuidados intensivos, observación, rayos x, hospitalización, laboratorio, además de la emergencia, 2 cuartos para los médicos, quirófano y esterilización.

Asimismo aseguró que también se hicieron intervenciones para rehabilitar la climatización, pintura, iluminación, el suministro de agua por tubería, también la recuperación del sistema hidroneumático, la red de oxigeno con la dotación del mismo, el cambio de manómetros y válvulas, el mantenimiento de la planta eléctrica y la rehabilitación de las salas sanitarias entre otros espacios atendidos.

Además se dotó con un nebulizador, mascarillas para nebulizar, tensiómetro, guantes y dispensadores para la higiene de las manos. También fueron entregados 42 combos de higiene personal a los trabajadores de este centro de salud.

La autoridad municipal destacó que estos trabajos se hacen cumpliendo las instrucciones dadas por el presidente Nicolás Maduro, en perfecta alianza y coordinación con el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, para atender cualquier caso que se presente por coronavirus y otras emergencias.

Junto al Alcalde estuvo el director ejecutivo, César Garrido; el intendente de Tributos, Jean Carlos Martínez y la directora de Samas, Lismar Rojas.

Alcaldía de Maracaibo ha recuperado 11 CDI en la cuarentena por el COVID-19 was last modified: by

En : Gobierno