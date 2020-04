Alcaldía de Maracaibo instala nueva subestación de gas en Francisco Eugenio Bustamante

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo junto a Pdvsa Gas, comenzó la instalación de una nueva subestación de gas para garantizar la distribución del suministro por tubería en varios sectores de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Esta acción permitirá que más de cinco mil 700 familias reciban el gas metano de forma directa, luego de padecer por más de 10 años sin este servicio.

Al iniciar los trabajos, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, explicó que se beneficiarán los sectores Los Altos 1, 2 y 3, Cuatricentenario, Villa San José, Rey de Reyes, entre otros, cuyos habitantes podrán hacer uso del suministro de gas por tubería en un lapso de dos meses aproximadamente.

El burgomaestre maracaibero indicó que, al culminar el proceso de instalación, se crearán nuevos proyectos de gasificación en otras parroquias del municipio, para llevar el suministro a todas las comunidades, sobre todo a las de difícil acceso como El Rosario, San Agustín, Villa Baralt, entre otros.

“Al nosotros gasificar un sector y garantizarle gas doméstico de manera permanente, le estamos quitando a la familia maracaibera un problema”, aseveró.

El gerente general de Transporte y Distribución de Pdvsa Gas, Francisco González, explicó que, con la adecuación de esta línea de gasificación, más de 330 millones de pies cúbicos de gas serán distribuidos entre los sectores antes mencionados y desplazarán a más 10 mil bombonas de 10 kilogramos mensuales en Francisco Eugenio Bustamante.

González resaltó que, al culminar la instalación de la línea, harán una revisión y prueba de hermeticidad, para posteriormente hacer la liberación de gas en la parroquia.

Por su parte, el director general de Gestión Urbana de la Alcaldía, Daniel Boza, aplaudió el esfuerzo de inversión y coordinación realizado durante la cuarentena por el órgano municipal, para garantizar e instalar los servicios públicos donde no existían. Subrayó que además de la instalación de esta línea de gas, se hace la instalación de tubería de agua potable en el sector El Carmen, parroquia San Isidro, así como también obras de limpieza, recolección, fumigación, entre otros.

