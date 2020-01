Alcaldía de Maracaibo: Proyecto de remodelación de La curva de Molina se ejecutará por etapas

Proyecto de remodelación de La curva de Molina se ejecutará por etapas

Periodista: Luis Parra

Oficina de Comunicación e Información

A seis días de iniciada la intervención en La curva de Molina, comienza a vislumbrarse un espacio liberado que está siendo transformado a través de un proyecto que contempla una primera etapa que será entregada a finales de enero.

Así lo informó el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, este martes 7 de enero, desde La curva de Molina, donde ofreció una rueda de prensa para detallar los avances de este proyecto que dignificará a los usuarios, transeúntes y comerciantes formales e informales de la zona.

La máxima autoridad municipal mostró un adelanto de la segunda etapa de la intervención de La curva de Molina, en cuyos planos se vizualiza la construcción de una plaza, un centro de coordinación policial de Polimaracaibo y una edificación que será renovada para desarrollar planes de atención social a los habitantes del oeste de la ciudad.

En el balance de las labores efectuadas hasta ahora, destaca la sustitución de los primeros 30 metros lineales de tubería, de un total de 300 metros que serán instalados para poner en funcionamiento el colector de aguas servidas en el sector Bajo Seco.

Asimismo el Burgomaestre enfatizó, «nadie puede pretender bajo ninguna excusa tomar algo y ponérselo a vender en el medio de la calle… Maracaibo tiene que dejar de ser una selva donde el que quiera viene y hace lo que le da la gana. Nosotros estamos empeñados en devolverle el espacio público a los maracaiberos y maracaiberas».

En tal sentido, se han demolido 209 comercios de concreto y estructuras blandas que obstaculizaban el espacio público y que fueron contruidos sin permiso municipal.

Fueron reubicados 315 comerciantes informales de víveres y artesanía en la cancha de La curva de Molina, 16 vendedores de pescado, 26 de plátanos, también de verduras, confitería, entre otros rubros.

Se han registrados más de 600 comerciantes informales y reubicados hasta el momento 531, además se cuenta con espacios en terrenos saneados para la reubicación del resto de los comerciantes y en el mercado periférico de La Limpia, explicó la primera autoridad municipal.

Asimismo se desplegó un número importante de funcionarios del Instituto municipal de transporte colectivo y urbano de pasajeros del municipio Maracaibo (Imtcuma), quienes dirigen el tránsito vehicular a través de los desvíos temporales, además fueron reubicadas de manera parcial 17 paradas de transporte público, líneas de taxis y mototaxis.

En el tema de seguridad se han desplegado 200 oficiales de seguridad de Polimaracaibo y estudiantes de la Academia de Policias de Maracaibo, además se ha contado con el apoyo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, del Cuerpo de Policías del estado Zulia y de la Guardia Nacional del Pueblo.

«Gracias al operativo de seguridad permanente detuvimos a 6 cambistas, quienes cometían ilícitos cambiarios aquí… se van a tener que ir de Maracaibo», enfatizó Casanova.

También agregó que se vienen ejecutando trabajos de inteligencia, pues en las demoliciones se encontraron con habitaciones que podían haber sido usadas para la prostitución y secuestros exprés entre otros delitos.

Durante este primer balance, Casanova dijo que en conjunto con Corpoelec se han retirado más de 90 tomas ilegales de electricidad. Además se

inicio el proceso de construcción de la bancada eléctrica en los cuatros puntos centrales de La curva de Molina, la cual energizará las torres de iluminación y semáforos.

Cabe destacar también la reparación de una fuga en la acometida de gas, ubicada en la esquina de la bomba de Todo Regalado; se reparó la fuga de gas en la Génesis, parroquia Venancio Pulgar, la cual requiere de la sustitución de 200 metros de tubería; y se han realizado constantes jornadas de saneamiento ambiental en toda esta emblemática zona del oeste de Maracaibo.

Tras concluir el encuentro con los medios de comunicación, el Alcalde hizo un recorrido por la zona acompañado del intendente de Tributos, Jean Carlos Martínez; la presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon; y el director de Seguridad Ciudadana, César Garrido.

Alcaldía de Maracaibo: Proyecto de remodelación de La curva de Molina se ejecutará por etapas was last modified: by

En : Gobierno