Alcaldía de Maracaibo someterá a consulta pública la ordenanza de Convivencia Ciudadana y Derecho a la Ciudad

Por María Arellano.

Oficina de Comunicación e Información.

«Queremos llenar de cualidades a nuestra sociedad, armonizar los intereses individuales con los colectivos y orientarlos para garantizar el buen desarrollo de la vida cotidiana en Maracaibo, pero eso lo logramos con vos… con tu compromiso».

Así lo expresó el alcalde bolivariano Willy Casanova, al invitar a todo el pueblo maracaibero a la consulta pública de la ordenanza municipal Convivencia Ciudadana y Derecho a la Ciudad de Maracaibo, a efectuarse el domingo 20 de septiembre a partir de las 7:00 a.m. en el Jardín Botánico.

La jornada de consulta se desarrollará luego de recibir a los ciclistas que participarán en una Rodada desde la Plaza República hasta el Jardín Botánico, donde presentarán sus propuestas a favor de los derechos y la protección de la vida del ciclista.

Al respecto, la presidenta del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imdeprec), Heidi Carolina Molero, indicó que se recibirán todos los comentarios, observaciones y sugerencias emitidas por las diferentes organizaciones deportivas y que la invitación se extiende a todos los sectores que hacen vida en la ciudad.

Se hace énfasis en los derechos de la comunidad ciclística, ante la necesidad de amparar legalmente la bicicleta como medio de transporte, que por la pandemia de la COVID-19, ha aumentado su uso recreacional y deportivo.

La ordenanza Convivencia Ciudadana y Derecho a la Ciudad Maracaibo, aprobada por el Concejo Municipal en primera discusión, busca afirmar los valores ciudadanos, el mantenimiento del espacio público y la paz ciudadana necesaria para la convivencia pacífica.

