Alcaldía extiende el Plan Nacional de Desinfección a todas las parroquias de Maracaibo

Con una inversión que supera los dos mil 500 millones de bolívares soberanos en maquinarias y productos químicos, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo extiende el Plan Nacional de Desinfección a las 18 parroquias de la ciudad, con un despliegue especial para prevenir el coronavirus que arrancó este martes 7 de abril desde la parroquia Venancio Pulgar.

Así lo informó el director general de Gestión Urbana de la Alcaldía, Daniel Boza, quien también anunció el comienzo de un proceso de fumigación por toda la ciudad, desde el sector Nuevo Amanecer de dicha parroquia, como medida de prevención de agentes contaminantes, beneficiando así a las familias maracaiberas durante la cuarentena por el COVID-19.

En ese sentido, dijo que este despliegue tiene dos fases: la primera consiste en la desinfección de más de 60 espacios públicos e infraestructuras; mientras que la segunda contempla la fumigación para prevenir otras enfermedades transmitidas a través de vectores contaminantes como el Aedes Aegypti, mejor conocido como el zancudo patas blancas.

El operativo arrancó desde el hospital materno infantil Dr. Raúl Leoni, con el proceso de desinfección en las áreas de emergencia y hospitalización pediátrica, obstetricia, consultas ginecológicas y parto humanizado, para proteger a médicos, enfermeros, pacientes, personal de seguridad, entre otros.

Por su parte, el director de Servicios Públicos de la Alcaldía, Nordin Merhi, manifestó para ello existen más de 25 maquinarias disponibles y desplegadas en todos los corredores viales, avenidas principales y comunidades de Maracaibo. Resaltó que este miércoles realizarán abordajes en horas nocturnas para contrarrestar cualquier bacteria.

Merhi aplaudió el esfuerzo realizado desde los tres niveles de gobierno y felicitó a los maracaiberos por su colaboración para el bloqueo del COVID-19 en la ciudad.

Finalmente, el director de Servicios Públicos agregó que en la parroquia se hace también la limpieza y saneamiento de la cañada Fénix, ubicada al lado del centro hospitalario, como medida de prevención y atención ante la temporada de lluvias.

