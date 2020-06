Alcaldía realizó mantenimiento a 19 subestaciones eléctricas en Maracaibo

Realizado mantenimiento a 19 subestaciones eléctricas en Maracaibo

El Estado Mayor de Energía Eléctrica, Corpoelec y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo mantienen el plan preventivo en las estaciones y subestaciones eléctricas de Maracaibo, para prevenir incendios y demás eventos que puedan ocasionar la interrupción del flujo de energía en la ciudad.

Los trabajos de limpieza, desmalezamiento y recolección de desechos vegetales, iniciados el pasado 8 de enero, han abordado hasta el momento 19 de las 24 estaciones y subestaciones eléctricas localizadas en la capital zuliana.

El director general de Servicios Públicos de la Alcaldía de Maracaibo, Roberto Rojas, informó que la faena, que se viene cumpliendo desde hace 5 meses, se ejecuta con la participación de 30 ambientalistas junto a personal de Corpoelec y miembros de la Milicia Bolivariana, apoyados con 2 camiones para la recolección.

En ese sentido, Rojas dijo que se planificó con la coordinación de Operaciones de Control de Vegetación de Corpoelec, la culminación del plan de mantenimiento a las 5 subestaciones restantes, como lo son Libertador, Miranda, Los Robles, San Isidro y Jardín Botánico.

Asimismo acordaron regularizar la recolección de desecho vegetal en la estación Cuatricentenario y la aplicación de matamaleza en cada jornada de limpieza programada.

Rojas, quien también se desempeña como titular del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), supervisó el mantenimiento preventivo que ejecuta el IMA en la subestación de La Universidad del Zulia, ubicada en el núcleo humanístico de esta casa de estudios superiores.

Se estima que a finales de junio se cubra el total del plan, por lo que se reiniciará el ciclo abarcando nuevamente cada una de las sedes eléctricas

