ALEJO CRUZ inicia el 2021 con su nuevo sencillo «dualidad»

COLOMBIA, FEBRERO 2021. El 2021 es el año en el que ALEJO CRUZ busca consolidar su carrera musical como compositor, productor e intérprete, tras varios años realizando bandas sonoras de los programas insignia de la televisión colombiana; hoy nos presenta oficialmente «DUALIDAD».

«DUALIDAD», es una canción balada rock que sale al mercado bajo el sello discográfico SANALEJOSTUDIO, una historia íntima y personal, que nació en la soledad de un hospital, un tema que se fusiona de manera perfecta con pinceladas del pop, la balada y el rock.

“Es es una canción sincera, cada frase nace de la necesidad de un hombre por expresarle a una mujer sus sentimientos; un hombre que se esconde tras sus letras y se resguarda por el miedo de decir lo que siente; es una canción para todo aquel que ha sufrido un mal de amor y aun cree en el amor”, comenta Alejo.

El video de «DUALIDAD» se grabó durante 15 horas seguidas en EON ESTUDIOS y SANALEJOSTUDIO por KALIZA FIMS y VISUAL CONCEPT, buscando mostrar la parte más íntima del artista y dándole todo el protagonismo a su esencia como cantautor; dentro del video además participó como director.

ALEJO CRUZ, ha sido la mente musical detrás de éxitos televisivos como: Verde Manzana, Club 10, Sábados Felices, entre otros, que lo han llevado a estar incluso nominado a los premios India Catalina por el documental «Que Dios los perdone»; hoy quiere mostrar su vulnerabilidad al público por medio de letras que lo representan y en las que cualquier persona se puede reflejar, por ser cotidianas y sinceras.

Para el primer semestre del 2021 el artista planea iniciar oficialmente su gira por el territorio nacional e internacional y prepara lo que será su próximo trabajo discográfico en el que contará con invitados especiales.

«DUALIDAD» ya se encuentra disponible en las principales plataformas musicales.

