Pa’ que bailen, el remix de Verito Asprilla que va a prender las fiestas navideñas

Verito Asprilla, la revelación de la música urbana en Tumaco, llega este diciembre con un remix de su canción ‘Pa’ que bailen’, una pista con mezclas de dub perfecta para la temporada decembrina y de vacaciones.

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Con solo 18 años de edad y oriunda de Tumaco-Nariño, Verito ha sido una sensación viral para la escena urbana del pacífico. El empoderamiento femenino, las ganas de triunfar y la destreza para rimar son lo que caracteriza su música haciendo que miles de adolescentes se identifiquen con sus canciones.

Este diciembre, Verito se puso la camiseta lila y prendió motores para poner a bailar a todo el país. Bajo la compañía de Discos Pacífico, el sello discográfico que trabaja como un laboratorio creativo para las músicas del Pacífico colombiano, hoy esta poderosa mujer presenta ‘Pa’ que bailen’ – Remix, una canción infecciosa con un coro en jeringonza, típico trabalenguas del pacífico colombiano y que viene recargada con el sonido oscuro e hipnótico de Cerrero, productor al frente de Discos Pacífico y Llorona Records.

Mezclado en Llorona Records y Masterizado por Jessica Thompson esta versión nos regala otra mirada a las posibilidades de la música de Verito Asprilla, la estrella naciente del Pacífico Colombiano. “Esta es una canción para todos aquellos que están aburridos en sus casas, una pista que desde que empieza a sonar le sube el ánimo a cualquiera. Hicimos este remix para que diciembre se llene de lila y la gente pueda vacilar al ritmo de Verito Asprilla”, aseguró la artista.

Verito y su música son un match perfecto entre el baile y el jolgorio. “Este género logra reflejar la alegría que llevamos dentro y nos caracteriza como convergencia, nuestra esencia está en contar nuestras propias vivencias e historias acompañadas de una mezcla de sonidos y ritmos tradiciones que fusionados con la música urbana dan paso a un nuevo lenguaje musical que nos logra identificar, eso nos hace únicos”, aseguró Verito.

Como lo hemos evidenciado con estos últimos lanzamientos, la escena musical del Pacífico crece fuerte como la puja de su marea. Discos Pacífico es una plataforma que busca conectar al Pacífico sur con las posibilidades de la nueva industria de la música, un laboratorio creativo en donde se sueña con una industria que responda al territorio, a su gente y a un desarrollo distinto. El sello, creado por Llorona Records en alianza con #TerritoriosDeOportunidad, opera como un puente en donde se conectan muchos procesos locales para resonar fuerte, explorando posibilidades de trabajo y crecimiento artístico a partir del diálogo con agentes y públicos de todo el mundo.

“Creemos firmemente que la industria cultural y creativa es uno de los ejes principales para el desarrollo promisorio de nuestro Pacífico sur y le apostamos a la música como ese eje dinamizador de toda este modelo que está generando empleo y desarrollo a partir de la cultura”, puntualizó Jorge Amézquita, coordinador técnico de la estrategia de la industria creativa y cultural del Pacífico sur para el programa Territorios de Oportunidad de USAID.

