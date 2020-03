ALERTA! Los Aviones comerciales son focos de trasmisión del Coronavirus

La OMS al parecer deja de decir las cosas bajo conveniencia de los entes crematísticos mundiales, y es que en toda pandemia siempre hay un vector de trasmisión de los virus, en este caso los aviones comerciales son los que están moviendo a los infectados de un país a otro, ¿O es que la OMS va a decir que los infectados llegaron nadando de China a EEUU?.. no nos sorprendería si lo hicieran, recién se han declarando incompetentes.. al decir que están en un abismo inexplorado al referirse al coronavirus.

De acuerdo a una investigación hasta ahora ignorada por la OMS del Jornal Infection Hospital, asegura que el coronavirus puede estar vivo, latente y con capacidad de infectar a personas al menos hasta nueve días en superficies inanimadas cómo el metal, plástico o vidrio, que a todas estas son casi todos los tipos de superficies que compartimos tocando al diario; cómo vasos de vidrio o plástico, pasamanos de metal o plástico, ventanas de vidrio en aviones y posamenos de plástico en aviones, y un largo, ecétera…

Estudios anteriores reportaban que en los aviones comerciales no se desinfectaban las superficies y menos las cosas que los pasajeros tocaban, cómo por ejemplo las revelaciones de personal de vuelo indicando porqué nunca debes pedir café en un vuelo.

Está más que comprobado que los aviones que transportan infectados no son detenidos después de cada vuelo para desinfección, por lo que prácticamente cualquier cosa que usted toque al entrar y bajar puede tener presente el virus, esto no lo dice la OMS (autodeclarada incompetente), porque según ellos hay que tener «calma», ya que la mortalidad es baja.. o al menos es lo que nos dicen..

Lo único que están haciendo las aerolíneas es lo que pide la OMS:

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) ha emitido recomendaciones para el personal de los aeropuertos y de las aerolíneas, entre ellos:

Adoptar las medidas de la OMS.

Prover Kit de Precaución Universal a las vuelos que vayan desde y hacia países afectados. Son kits que se usan para proteger a miembros e la tripulación que atienden un caso sospechoso de la enfermedad.

Seguir el protocolo de seguridad si se detecta un caso sospechoso.

Y si ven a alguien con síntomas:

1. Alertar a las autoridades sanitarias del punto de entrada

2. Pedirle al pasajero que llene la tarjeta PLC

3. Si la aeronave en la que se detecta el posible caso tiene una cabina separada con paredes rígidas, se recomienda pedirle la PLC a todos los pasajeros sentados en la misma sección que el casos sospechoso y a quienes hayan usado el mismo baño del presunto paciente

4. Darle una máscara al pasajero presuntamente infectado y minimizar el contacto de este con otros pasajeros y miembros de la tripulación

5. Recomendar a los pasajeros que se sienten enfermos que se reporten

Pero estos no son los preocupantes, los que nos preocupan son los que no presentan síntomas o simplemente no se ven a simple vista, los que están en período de incubación que de acuerdo a un renombrado epidemiólogo chino, quién estuvo a cargo de la crisis del SARS, es de al menos 29 días en promedio, otros hablan de mayor cantidad de días, mientras que el CDC de EEUU estableció, no se sabe en que datos se apoyan, una cuarentena de 14 días.

Cada cuanto tiempo y cómo se limpian los aviones comerciales?

Alguna vez le han dicho esto al darles las explicaciones de seguridad antes de arrancar el vuelo? No verdad?

Pues de acuerdo a portavoces de algunas aerolíneas vean lo que hacen:

«Un portavoz de Southwest Airlines dijo que la tripulación “recoge” las cabinas y las cocinas entre vuelos, sus tareas se limitan a recoger artículos de los asientos, el compartimiento detrás de los asientos y los suelos. Las azafatas caminan por la cabina para inspeccionar todo de forma visual y recoger basura de cada fila, también tienen una aspiradora de mano».

¿No es muy alentador verdad? siendo que esta aerolínea maneja alrededor de 5000 vuelos al día..

Spirit Airlines, afirmó que pasan la aspiradora, recogen la basura y limpian el baño, esta aerolínea maneja más de 500 vuelos al día.

Los de UNITED dicen que se centran en limpiar la cocina y los baños después de cada vuelo pero no indicaron cómo lo hacen..y que cada noche desinfectan los posabrazos y bandejas, además de aspirar el suelo.. no indicaron tampoco cómo lo hacen..

LA BASURA DE LOS PASAJEROS..

Otro foco de infección dentro de la infección es la actitud de algunos pasajeros, veamos algunas fotos extraidas de las redes sociales..

ENGLISH VERSION

Redacción NotiActual

ALERTA! Los Aviones comerciales son focos de trasmisión del Coronavirus was last modified: by

En : Salud y Vida Sana