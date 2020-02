ALERTA! Medir la temperatura a pasajeros en aeropuertos NO detecta el Coronavirus

ALERTA! Medir la temperatura a pasajeros en aeropuerto NO detecta el Coronavirus.

En un estudio realizado hace poco, donde se realizó el seguimiento a los pacientes que entraron a Estados Unidos y posteriormente presentaron los síntomas del Coronavirus COVID-19, se pudo determinar que a todos les midieron la temperatura en los aeropuertos por donde entraron, y dieron NEGATIVO, pero estaban infectados, lo que significa que medir la temperatura a los pasajeros en aeropuertos no detecta el coronavirus.

Estas personas anduvieron todo su viaje en un avión con cientos de pasajeros a su alrededor, utilizaron los pasamanos, asientos, baños, entre otras cosas, además de interactuar con la tripulación y demás pasajeros.

Sucede que cómo lo hemos dicho en otras noticias, el coronavirus tiene un período de incubación de alrededor de 21 días y durante ese período el humano puede contagiar a otros humanos sin ni siquiera saberlo.

Además, de acuerdo a otro estudio, se pudo determinar que el virus puede estar presente en superficies inanimadas cómo el vidrio, metal o plástico hasta por nueve días. De acuerdo a esto, si un pasajero infectado estornuda y sus secreciones las coloca en el posamanos de un asiento y ese avión sigue recorriendo sus rutas, al menos durante 9 días ese pasamanos contendrá suficiente virus para contagiar a una cantidad indeterminada de pasajeros que ha su vez continuarían contaminando a otros de diversas maneras.

Algo parecido ha sucedido en el Crucero Diamond Princess, donde un solo pasajero sin síntomas resultó en la infección de hasta ahora más de 650 pasajeros y la cuarentena del barco completo.

