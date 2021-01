Almuerzo ligero con pocos ingredientes: WRAP de vegetales Las tortillas son una comida rápida de hacer y se le puede agregar casi cualquier cosa de que sea de nuestro gusto, en esta ocasión te damos una idea de cómo prepararlos si no tienes mucho tiempo, para que no dejes pasar la comida importante para mantenerte con energía el resto de la tarde. INGREDIENTES 2 tortilla integrales

1 taza de hojas de lechuga fresca

1 tomate

1/2 cebolla roja

1/2 palta

2 cucharadas de aliño al gusto

PREPARACIÓN Pica el tomate y corta la cebolla en gajos delgados. Pela la palta y trocéala en dados o trozos tamaño bocado, exprímele un limón para que no se ponga negra y agrégale sal y pimienta.

Calienta la tortilla en la sartén (evita que se tueste para que no se rompa). Estira la tortilla y rellénala con lechuga, tomate cebolla y palta, agrégale el aliño y ciérrala despacio. Sirve inmediatamente.

