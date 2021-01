Tequeños, un plato para acertar

Los tequeños son los perfectos entrantes, pequeños, salados y deliciosos. Todo el que se haya ya acercado a Venezuela ama los tequeños, pues además de su increíble sabor, son fáciles de comer y es el plato perfecto para compartir con invitados. La posibilidad de pedir tequeños a domicilio los ha vuelto aún más populares, y de esta sencilla manera podemos prepararlos también en casa:

Ingredientes:

500 gramos de harina de trigo

1 huevo grande

120 gramos de mantequilla

Media cucharada de sal

100 ml de agua

250 gramos de queso blanco semiduro

100 gramos de jamón cocido o pavo

Aceite vegetal para freír

Preparación:

-Trabajar la harina en un bol junto con la mantequilla y la sal hasta obtener una textura arenosa.

-Añadir el huevo y mezclar con un tenedor.

-Amasar la mezcla con las manos y dejar reposar 30 minutos (cubierta).

-Cortar el queso en bastones de 2×6 cm aproximadamente.

–Estirar la masa sobre una superficie enharinada y cortarla en tiras de dos cm de ancho.

-Cubrir completamente los bastones de queso con las tiras de masa.

-Freír los tequeños en aceite a 180 grados en sartén o freidora. Retirar cuando estén dorados.

-Servir con salsa al gusto.

Tequeños, un plato para acertar was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gastronomía