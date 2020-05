1. Añadir sal al marinado

La sal, y sobre todo un marinado líquido con sal hacen que el pollo quede mucho más crujiente y jugoso.

Si no se te ocurren nuevas ideas para prepararlo, puedes probar con caldo de carne o incluso con el agua de los pepinillos.

Aunque suene un poco incongruente te aseguro que está buenísimo.

2. Añade vodka al adobo

Añadir alcohol al adobo hace que la mezcla, una vez esté en el fuego, coja más color y sabor. Por lo tanto, antes de ponerte a rebozar tu pollo, te recomendamos que lo pases por un poco de vodka con el aderezo habitual. ¡Estará de vicio!

3. No te olvides de añadir líquido al rebozado

Los rebozados de harina sólida hacen que en muchas ocasiones las recetas de pollo frito queden demasiado compactas y poco crujientes.

La solución es simple. Echar en la mezcla de harina, justo antes de pasar por ella, un poco de algún líquido que sirva para darle más sabor. Pueden servirte esencias mezcladas con un poco de aceite o incluso con agua.

4. Fríelo dos veces

Aunque casi todos los alimentos refritos acaban por no convencernos con su sabor, en el caso del pollo frito hay que decir que ocurre precisamente todo lo contrario.

En este caso, deberías probar su exquisito sabor una vez lo fríes por segunda vez. Un truco muy fácil para lograr una receta fantástica.

Como ves, los trucos para mejorar cualquier receta de pollo frito son realmente fáciles de poner en marcha.

Trucos para Cocinar el Pollo Frito Perfecto was last modified: by

En : Gastronomía