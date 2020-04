Receta para preparar torta de Auyama o Calabaza

Ingredientes para preparar torta de Auyama o Calabaza:

1 pedazo de calabaza (para una taza de puré)

1 taza mantequilla o aceite

1 ½ tazas azúcar

1 3/4 tazas harina de trigo

2 huevos

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cdita bicarbonato de sodio

Canela y nuez moscada al gusto.

Preparación:

Hervimos la calabaza (o auyama), dejamos escurrir y hacemos un puré.

Batimos bien el puré de calabaza con el azúcar, mantequilla (o aceite) y huevos.

Agregamos el resto de los ingredientes, mezclamos suavemente hasta obtener una crema homogénea. Colocamos el preparado en un molde redondo, enmantequillado y enharinado.

Colocamos en horno moderado. Horneamos por 30 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga limpio.

