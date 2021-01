Receta de Pollo horneado con miel y mostaza.

Ingredientes:

4 muslos de pollo

½ taza de mostaza

Sal

½ taza de miel

Pimienta

1 ½ cucharadita de paprika

2 cucharaditas de albahaca seca

Ruedas de naranja, opcional

1 cucharadita de perejil seco

Romero, opcional

Preparación:

Salpimiente los muslos al gusto y coloque en un molde para hornear, ligeramente engrasado. Mezcle bien la miel y la mostaza; luego agregue la paprika, la albahaca y el perejil. Opcional puede añadir unas ruedas de naranja y hojas de romero para potenciar el sabor.

Barnice el pollo con la mitad de esta mezcla y lleve al horno precalentado a 180° C. Hornee durante 25 minutos, luego voltee los muslos y vierta el resto de la preparación de miel y mostaza. Hornee durante 15 minutos más, o hasta que las pechugas doren.

Sirva acompañado de un puré de papas o con una ensalada de zanahoria.

Fuente: Cocina y Vino

