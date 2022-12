«Amor o Brujería» la nueva salsa de Beto Collado

Miami FL, 2022.- (@MinayaPR) Beto Collado, un joven salsero dominicano que emociona con su dulce voz, sigue impresionando a su público salsero con su buena música.

Su primer sencillo promocional con MP fue la versión de «Discúlpame», escrito por el gran cantautor español Alejandro Jaén e interpretado en una época dorada por Vikki Carr. Luego presentó el sencillo «Conmigo No Te Metas» una nueva versión en salsa del reconocido «Cantautor del Pueblo» Wason Brazobán.

Ahora es el momento de presentar su primer tema inédito de manos del compositor Leyder Beisan Macias Castillo, «Amor o Brujería», tema que habla de esa mujer que es imposible olvidar, «de amor o brujería me tienes el preso el corazón», repite el coro de esta canción; y al final de la misma concluye: «Te Amo y no me importa si es Amor o Brujería».

“Esta canción es el segundo corte promocional de mi álbum de 10 temas titulado “Llegó La Salsa” que próximamente estará disponible en todas las plataformas musicales, con diferentes propuestas y sonidos rescatando la salsa de antes» enfatizó Collado.

El tema fue producido y arreglado musicalmente por Remy Núñez en JD Studio, Voice Studio y Yiyo Sarante Studio; con la dirección musical de Misael Cuevas Batista.

Cuenta con músicos excepcionales que se convocaron y reunieron para grabar este próximo álbum, en los pianos y teclados Misael Cuevas, bajo Juan Daniel Montero, congas Juan Vive de los Santos, timbal y percusión menor Miguel Daneuris Colomé, trombones Patricio Bonilla, trompetas Adrian Santana y en los coros Remy Núñez y Miosotis Malagón.

La responsabilidad de grabación fue de Wilson Almánzar, Larry Díaz y Luis Adonis Acosta, con la mezcla de Wilson Almánzar y masterización del reconocido Mike Fuller.

El vídeo de “Amor o Brujería» fue dirigido por Caroline Contreras bajo la producción de Juan Pablo Fernández, con las cámaras y dirección de escena de Will B, la iluminación y sonido Wascar Fernández, rodado en los estudios de Caribbean Films en Santiago De Los Caballeros, R.D. República Dominicana.

Beto Collado está radicado por muchos años en La Gran Manzana, New York, influenciado musicalmente por grandes salseros de diferentes partes del mundo que han transitado por esta ciudad, firmado actualmente por MP Musical Productions quien pertenece a los hermanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez, fundadores y directivos de JN Music Group, líderes en la música latina por más de 40 años.