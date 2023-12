Aprende a preparar ponche crema casero… INGREDIENTES 6 yemas de huevo

1 lata de leche condensada

2 tazas de leche entera

Una conchita de limón

½ taza de ron venezolano (yo uso Cacique)

Nuez moscada

Vainilla

Una botella de vidrio

PREPARACIÓN En una olla de peltre se pone a cocinar a baja temperatura la leche. Aparte se baten las yemas de huevo. Agregar las yemas a la leche, la conchita de limón. Luego una cucaharadita de vainilla y nuez moscada al gusto. Ir removiendo con una cuchara de madera, y se debe dejar siempre a temperatura baja para evitar que las yemas coagulen. Esperar que repose un rato y que baje un poco la temperatura del líquido, el cual en este punto debe estar algo espeso. Agregar la leche condensada, el ron y mezclar bien. Si sienten que les quedió con grumos, puedes usar la licuadora. Prueba y verifica que tiene el gusto a licor que deseas, si no agrega más alcohol según el caso. Embotella en envases de vidrio previamente esterilizados, tápalo y guárdalo en la nevera. ¡¡¡Listo a disfrutar en la cena del 24 de diciembre!!!