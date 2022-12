Cómo preparar el Pernil navideño al estilo mantuano

La mezcla de razas, desde las negras africanas hasta las Mantuanas españolas, moldearon nuestra cocina con miles de sabores, colores y texturas .

Esta semana estaremos presentándoles diferentes recetas de la cocina mantuana caraqueña, y para comenzar les trajimos la receta del pernil navideño, receta original mantuana.

Ingredientes:

1 pernil de cochino de unos 4 kilos,

1 cucharadita de pimienta,

3 cucharaditas de ajo en polvo,

2 cucharadas de sal,

6 hojas de laurel,

6 cuharadas de mantequilla,

1 cucharadita de orégano,

2 tazas de jugo de naranja,

3/4 taza de azúcar moscabada o azúcar morena,

3/4 taza de vino dulce,

1/2 frasco de mermelada de fresa,

1/4 Kg. de queso amarillo.

Preparación:

Sazone el pernil con todos los ingredientes y déjelo marinando por lo menos tres horas antes de su preparación. Mezcle el jugo de naranja, azúcar y vino. Lleve el pernil al horno a 350 °F durante unas tres horas aproximadamente, en un envase hondo, báñelo con la preparación anterior. Retire del horno y haga incisiones en las cuales insertará triángulos del queso amarillo y entre cada uno de ellos unte con mermelada. Lleve al horno a 350°F el pernil antes de servirlo, para que el queso se derrita ligeramente y sírvalo inmediatamente. Cuele la salsa y proceda a añadirle un poco de fécula de maíz o maizina para espesarla, sirva en una salsera en la mesa al lado del suculento pernil.