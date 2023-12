Prepara un exquisito ponche de huevo para fin de año, receta europea

Prepara un exquisito ponche de huevo para fin de año

El ponche de huevo se sirve como bebida durante la Navidad, para brindar por la buena salud. Este ponche proviene de una bebida medieval, el posset, que se elaboraba con leche y alcohol, sirviéndose caliente. Al pasar a América fue sufriendo la transformación hacia la bebida que conocemos hoy en día, que incluye huevo y que se sirve bien fría. A continuación la receta.

Ingredientes

700 mililitros de leche entera

240 mililitros de crema de leche

3 ramas de canela

1 vaina de vainilla, dividir y sin semillas

1 cucharadita de nuez moscada recién rallada

6 huevos, separados

130 gr de azúcar granulada

175 mililitros de Ron oscuro, o bourbon

Preparación

En una cacerola, combinar la leche, crema, canela, vainilla, semillas de vainilla y nuez moscada. Llevar a ebullición a fuego medio. Una vez que hierva, retirar del fuego y dejar reposar.

En un tazón grande, mezclar las yemas de huevo y el azúcar hasta que se combinen. Batir lentamente en la leche y continuar mezclando hasta que la mezcla quede suave. Añadir bourbon o el ron, y revolver. Refrigerar durante la noche o durante un máximo de 3 días.

Antes de servir, batir las claras de huevo en un tazón grande hasta que se formen picos suaves. Incorporar suavemente en el ponche de huevo hasta que queden combinados. Servir y decorar con nuez moscada recién rallada y listo. Disfrute de este exquisito ponche de huevo.

Fuente: cocina y vino