Arroz con Hierbas. INGREDIENTES:

2 cdas. de mantequilla

1/2 tza. de cebolla picada en brunoise

1 tza. de apio españa picado finamente

2 tzas. de champiñones cortados en laminas

1/2 cdta. de salvia molida

1/2 cdta. de tomillo seco molido

1 cubito de pollo

2 tzas. de arroz integral ( preferiblemente ) o arroz blanco cocido

PREPARACIÓN:

Calentar la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Agregar la cebolla y el apio, cocinar entre 6 y 8 minutos o hasta que las verduras de hallan ablandado.

Añadir los champiñones, salvia, tomillo y el cubito desmoronado. Cocinar removiendo de vez en cuando, también aproximadamente durante unos 8 minutos o hasta que los champiñones estén cocidos. agregar sal y pimienta y si es necesario, un poco de agua.

Por último incorporar el arroz y remover todo. Retirar del fuego y servir de inmediato.

Arroz con Hierbas was last modified: by

En : Gastronomía