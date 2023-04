Bancos que ofrecen créditos para inmigrantes en Alemania

¿Estás pensando en mudarte a Alemania y necesitas un crédito para financiar tu proyecto?

Si eres inmigrante, puede que te preguntes qué bancos te ofrecen esta posibilidad y qué requisitos debes cumplir. En este artículo, te contamos todo lo que debes saber sobre los bancos que dan créditos a inmigrantes en Alemania.

En primer lugar, debes saber que para solicitar un crédito en Alemania, se deben cumplir tres requisitos generales:

Ser mayor de 18 años (para tener capacidad legal de contratar).

Tener una dirección en Alemania (para verificar tu identidad y tu historial crediticio).

Tener un ingreso regular (para demostrar tu capacidad de pago).

Estos requisitos pueden variar según el tipo y el monto del crédito que solicites, así como según el banco o la entidad financiera que lo otorgue. Por ejemplo, algunos bancos pueden exigirte tener una cuenta corriente con ellos, presentar un aval o una garantía, o contratar un seguro de vida o de protección de pagos.

En general, existen tres posibilidades de financiamiento en Alemania para los inmigrantes:

Crédito bancario:

Es la opción más común y consiste en obtener un préstamo de un banco alemán para financiar cualquier propósito, como comprar una vivienda, un coche, o pagar un viaje. El banco te deposita el dinero en tu cuenta y tú lo devuelves en cuotas mensuales con intereses. La ventaja de esta opción es que puedes acceder a créditos de hasta 50.000 euros con plazos de hasta 84 meses y tasas de interés fijas y competitivas. La desventaja es que debes cumplir con los requisitos del banco y someterte a una evaluación de tu solvencia y tu riesgo.

Crédito online:

Es una opción más rápida y sencilla que consiste en solicitar un préstamo a través de internet a una plataforma o intermediario financiero que trabaja con varios bancos. Estas plataformas te ofrecen comparar diferentes ofertas de crédito y elegir la que más te convenga según tus necesidades y tu perfil. La ventaja de esta opción es que puedes acceder a créditos de hasta 120.000 euros con plazos de hasta 144 meses y tasas de interés variables según tu calificación crediticia. La desventaja es que debes pagar comisiones por el servicio y estar atento a las condiciones y los costes ocultos.

Crédito sin buró:

Es una opción más flexible y accesible que consiste en obtener un préstamo de un banco extranjero que opera en Alemania sin consultar tu historial crediticio ni exigirte avales o garantías. Estos créditos se conocen como «créditos libres del buró» o «créditos sin Schufa» (la agencia alemana que registra los datos financieros de los ciudadanos).

La ventaja de esta opción es que puedes acceder a créditos de hasta 7.500 euros con plazos de hasta 60 meses sin importar si tienes deudas o impagos.

La desventaja es que debes pagar tasas de interés más altas y estar atento a las condiciones y los requisitos legales.

Como ves, existen varias opciones para obtener un crédito en Alemania si eres inmigrante, pero debes informarte bien antes de elegir la que más te convenga. Recuerda que solicitar un crédito implica asumir una responsabilidad y un compromiso con el pago, así que no te endeudes más de lo que puedes pagar. Esperamos que este artículo te haya sido útil y te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares que también estén interesados en este tema.

Bancos que ofrecen créditos para inmigrantes en Alemania was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibida su reproducción sin autorización si desea obtener una copia legal escriba al correo que puede ver en la sección de contacto.

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: