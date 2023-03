Viernes Negro, Se hunde Deutsche Bank y arrastra todas las bolsas europeas.

Madrid, 24 de Marzo de 2023.

En una jornada muy difícil y complicada, los mercados bursátiles europeos cayeron respondiendo al desplome de las acciones del principal banco de Alemania, el Deutsche Bank, el cual se considera por los expertos como el próximo en quedar en quiebra como el Credit Swiss el banco suizo que recientemente fue «rescatado» por UBS, en una operación muy polémica, ya que los especialistas apuntan a que un banco insolvente no debe rescatarse porque provocaría peores consecuencias que su desaparición.

Las acciones de Deutsche Bank cayeron

El sector bancario del índice Stoxx Europe 600 cayó un 4,7 por ciento tras una fuerte subida del coste del seguro contra el riesgo de impago (CDS) de varios bancos europeos.

Las acciones del banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, cayeron más de un 12,43%, mientras que su rival Commerzbank cayó un 8,99%. En el caso de Deutsche Bank, el seguro que cubre su deuda indica un 27,4% de probabilidad de impago en los próximos cinco años. Eso es el 19,3 por ciento de Commerzbank, según Bloomberg.

En París, Societe Generale cayó un 7,46% y BNP Paribas perdió un 6,40%. En Londres, Barclays perdió un 5,94% y HSBC perdió un 4,01%.

