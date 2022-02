Ingredientes:

130g de Plátano

1 Huevo

40ml de Leche Vegetal

10g de Cacao Puro en Polvo

1 cdta. De Esencia de Vainilla Umsha

1/2 cdta. De Polvo para Hornear

¿Cómo preparar el Bizcocho de chocolate fitness?

En un bowl coloca el plátano cortado en rodajas y el huevo. Calienta la leche y agrégala al bowl. Con un tenedor, tritura todo el contenido hasta que no haya grumos. Añade el cacao en polvo y la esencia de vainilla. Continúa mezclando hasta obtener una mezcla uniforme. Engrasa 3 recipientes aptos para microondas y añade la mezcla. Colócalo en el microondas durante 2 minutos. Comprueba con un palito de mondadientes si todo el contenido ha cocido adecuadamente. ¡Listo! Una vez enfriada, puedes utilizar una espátula para desmoldar.

¿Qué beneficios ofrece el bizcocho de chocolate Fitness?

El plátano ayuda a regular la hipertensión arterial.

Es bueno para combatir enfermedades como estrés, asma, anemia, etc.

La leche vegetal tiene vitamina B, proteínas y fibra.

FUENTE. https://www.diariamenteali.com

