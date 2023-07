Novato del año 1975 en su única experiencia internacional

BOBBY DENNETT Y SU EXCEPCIONAL CAMPAÑA EN CANADÁ

El pasado 1 de julio de 2023 falleció en Caracas a la edad de 82 años el multicampeón de automovilismo venezolano Bobby Dennett. A manera de pequeño tributo a su memoria, evocamos algunos pasajes de su maravilloso desempeño durante la temporada 1975 en la serie canadiense Fórmula Atlantic, certamen en el que se apoderó de la distinción como Novato del Año y donde se enfrentó a prospectos que harían historia en el automovilismo mundial.

Uno de los mejores amigos de Bobby Dennett dentro y fuera de las pistas, el caraqueño Oscar Notz, comparte interesantes apuntes de esa actuación en los trazados de Norteamérica, exhibición que no tuvo continuidad debido a los elevados costos y a la ausencia de un sólido respaldo comercial, experiencia que al propio “Nené” Notz le tocó vivir en las dos campañas que completó en Gran Bretaña en la Fórmula Ford 2000, donde logró 4 victorias además de batallar por los títulos de 1976 y 1977.

Después de dominar en las pistas venezolanas en los primeros años 70 donde sumó cuatro títulos sobre cinco posibles en la naciente Fórmula Ford, en 1975 Bobby Dennett dio el salto directo a la ultracompetitiva Fórmula Atlantic de Canadá, certamen en el que impresionó por su inmediata adaptación, pelotones compuestos de hasta 40 competidores en pistas para él completamente desconocidas, vehículos que contaban con alerones y motores mucho más potentes a los que había manejado, midiéndose a una camada de aguerridos aspirantes como el local Gilles Villeneuve – futura superestrella de la F1 – o los estadounidenses Bobby Rahal, Elliot Forbes-Robinson, Price Cobb y Howdy Holmes, entre otros.

“Hablar de Bobby para mí es referirme a un amigo prácticamente desde la infancia – afirma Oscar ‘Nené’ Notz, desde su residencia en Madrid – Recuerdo una vez que fuimos a su casa y tenía en su cuarto una gran foto de Juan Manuel Fangio. Después coincidimos en las carreras, él tenía su grupo que era el del Club Automovilístico Venezolano compuesto por el Pelón Capriles, Leopoldo Barbosa, Alfredo Atencio, Octavio Boccalandro y nosotros éramos Los Escarabajos, preparábamos y corríamos con los Volkswagen y ellos con los Porsche. Después cuando llegó la Fórmula Ford, ya entramos en la etapa profesional de Bobby, porque él fue el primero en Venezuela en contar con el apoyo de Marlboro, formándose luego el equipo con Francisco Romero y Ernesto Soto. Cuando dejó la marca tabacalera se fue al team Greco donde compartió con Juan Cochesa y mi hermano Armando (Notz)”.

Aquella talentosa generación que en el segundo lustro de los sesenta se formó en los improvisados trazados callejeros en distintas ciudades del país, entrada la nueva década mejoraron sus estilos gracias a la construcción de los primeros circuitos permanentes y a la consolidación de la categoría de monoplazas Fórmula Ford, esfuerzo financiero encabezado por Armando “Pelón” Capriles y que daría un impulso enorme a esos volantes que supieron brillar en las presentaciones que cumplieron en la nueva pista de Bogotá, Colombia o en la prueba internacional de F2/Atlantic que se hizo en San Carlos en 1973, el denominado Premio de la Prensa que tuvo como vencedor al italiano Andrea De Adamich, figura consolidada en la Fórmula 1 y los autos Sport.

“Fue una época bien competitiva e interesante – prosigue Oscar – porque se vivió una especie de ‘profesionalismo’, aunque igual lo coloco entre comillas porque nunca alcanzamos ese nivel. Llegó entonces la participación de Bobby en la Fórmula Atlantic en Canadá que vino después de competir en el Premio de la Prensa que ganó Andrea De Adamich y donde Bobby llegó segundo con un Chevron en un carro del team manager americano Fred Opert. Allí empezó la relación con Fred y entonces después vino esa participación en Norteamérica, aunque sigo pensando que fue un gran error por el costo y la poca preparación que tuvo para enfrentar esas carreras, porque eso de viajar un jueves, conocer el circuito el viernes y correr el sábado y domingo, con eso no se va a ningún lado: tienes que vivir en el sitio, hacer lo imposible por hacerlo parte de tu vida y a pesar de no cumplir con estas cosas, su éxito fue astronómico, fue novato del año, por delante nada más y nada menos que de su tocayo Bobby Rahal, quien era, uf, con diferencia, el que tenía las mayores posibilidades financieras de ese campeonato”.

El calendario 1975 de la Canadian Players Formula Atlantic Series estaba compuesto por media docena de fechas distribuidas en doce semanas, apertura cumplida a fines de mayo en Edmonton y la clausura en agosto en Halifax. En la aventura norteña en la estructura del estadounidense Fred Opert (el mismo que le alquiló el F.Atlantic en 1973 en la Carrera de la Prensa), Bobby Dennett estuvo acompañado por el zuliano Juan Cochesa, otro integrante de esa prodigiosa generación de pilotos venezolanos que le dio brillo a esa etapa con los autos de Fórmula Ford, nombres legendarios para el ambiente local como el de los hermanos Notz – Armando y Oscar -, Julio César Hidalgo, Francisco Romero, Ernesto Soto, Winston Chebly, Felipe Latil, Rafael Delgado, entre otros.

“Obviamente al hablar de su condición como piloto – afirma categórico Notz – para mí Bobby Dennett siempre fue el mejor y seguirá siendo el mejor corredor de autos que ha existido en Venezuela, es una apreciación muy personal. Recuerdo siempre sus movimientos de las manos cuando conversaba: lo veía y me parecía estar frente a Jackie Stewart, era increíble, lo hacía con naturalidad y lamentablemente no pudo lograr más éxitos que él se merecía y creo que al final quedó desencantado después de correr con Fred Opert, porque todos sabemos quién fue ese personaje, era muy hábil para vender sus carros y para que la gente corriera con él. Yo de verdad lamenté profundamente que con ese respaldo que Bobby había obtenido con un gran esfuerzo con el grupo de ellos con el Pelón, Alfredo Atencio y compañía, no hubiera ido a Inglaterra a correr una buena temporada de Fórmula 3 donde por seguro habría obtenido más éxito y resonancia, porque lo que hizo en la F.Atlantic apenas si se supo en Venezuela, porque él también era medio renuente a usar la prensa como vehículo de promoción, lamentable eso en todo caso”.

En 1975 Bobby Dennett concluyó en el séptimo lugar en la clasificación general en la campaña canadiense apoderándose además de la codiciada distinción como Novato del Año, mientras Gilles Villeneuve quedaba quinto con 69, en tanto el otro debutante en la serie, Bobby Rahal, se ubicaba en la novena plaza con 31 unidades. Por tercer año consecutivo el cetro fue para el canadiense Billy Brack con 112 unidades, piloto con experiencia en Fórmula 1 a quien el mismo Dennett había superado en noviembre de 1974 durante la inauguración del trazado La Chinita de Maracaibo, carrera con autos de Fórmula Ford 1600cc efectuada en condiciones de lluvia.

“La Fórmula Atlantic entonces era muy fuerte – finaliza Oscar Notz – había equipos oficiales como March donde corría Gilles Villeneuve, mientras Fred Opert era el representante para Estados Unidos y Canadá de Chevron, era una categoría extremadamente competitiva, incluso un poco más alto para la formación que nosotros habíamos tenido en Venezuela. Creo que un escalón más abajo para Bobby era lo más recomendable, como por ejemplo una buena temporada en la Fórmula 3 en Inglaterra o incluso el campeonato europeo de F3, es lo que pienso que habría sido lo ideal para Bobby, quien a pesar de ese handicap, demostró ser un piloto excepcional”.

Los registros de las seis presentaciones cumplidas por Bobby Dennett en suelo canadiense a los mandos de un Chevron B29 con motor Ford BDA 1600cc – preparado por el británico Brian Hart – identificado con el número 50 que llevaba la inscripción “Visite Venezuela” (aunque nunca recibió respaldo oficial de ente alguno), se distribuye de la siguiente manera: 1) Edmonton, noveno lugar entre 35 participantes, después de clasificar en el puesto 18, novena fila de salida que compartió con el canadiense Gilles Villeneuve quien le adelantó en la grilla por dos centésimas y que cruzó la meta en el puesto quince; 2) Westwood, duodécimo lugar entre los 33 que clasificaron, quedándose fuera de la partida 17 pilotos!. Dennett partió desde la casilla 21, pole position que se apuntó Bobby Rahal; 3) Gimli: décimo quinto puesto entre treinta pilotos, carrera disputada en lluvia que tuvo como vencedor a Gilles Villeneuve quien había partido desde el lugar 19, en tanto Dennett había conseguido la sexta fila de salida; 4) Mont Tremblant: sexto lugar entre 40 participantes. Volvió a largar desde la sexta fila en la casilla once; 5) Mosport Park: quinto puesto entre cuarenta pilotos. Dennett repitió la undécima plaza en la clasificación; 6) Halifax: noveno lugar entre veintisiete corredores. Por tercera carrera consecutiva arrancó desde el lugar once.

Las frías estadísticas de esa campaña 1975 protagonizada por Bobby Dennett por supuesto esconden numerosas situaciones y percances que tuvo que afrontar el piloto de 33 años edad, pero que reflejan su enorme calidad y regularidad, si se considera que optó por cumplir exclusivamente los fines de semana de cada cita, sin apenas tener posibilidad de efectuar ensayos o pruebas fuera de calendario, debiendo aprender y adaptarse a pistas completamente desconocidas en un par de sesiones de prácticas libres y clasificaciones cumplidas los viernes y sábado, para de inmediato participar en las baterías o heats eliminatorios que daban acceso a la carrera final dominical.

Por: Octavio Estrada (Octanopedia/@octano66)