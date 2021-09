JONATHAN CECOTTO llegó segundo en SPAFRANCORCHAMPS

Segunda pole position consecutiva en el Super Trofeo Lamborghini

JONATHAN CECOTTO ARRIBÓ SEGUNDO EN SPAFRANCORCHAMPS

El piloto venezolano Jonathan Cecotto finalizó en la segunda posición en la primera carrera de la cuarta fecha del Super Trofeo Lamborghini Europa, prueba disputada este viernes en el trazado de Spafrancorchamps, en Bélgica.

Jonathan Cecotto, al comando de una máquina del equipo GSM Motorsport que comparte con el danés Kevin Rossel, partió desde la primera posición después de adjudicarse el mejor tiempo de clasificación por segunda válida consecutiva, pero al igual que en la anterior ronda realizada en Zandvoort, Países Bajos, tras ceder su máquina a su compañero la ventaja se desvaneció y tuvo que conformarse una vez más con el segundo puesto absoluto.

Después de dominar desde la arrancada hasta el momento de completar el cambio de piloto, Jonathan Cecotto marcó el camino en la pista de Las Ardenas apoderándose además del récord de vuelta que fue 7 décimas más veloz que su más cercano rival, jornada que se desarrolló con cielos despejados. Sin embargo, la primera vuelta que completó Rossel tras incorporarse a la pista resultó decisiva en el resultado al ser superado tras su parada en pits por la dupla neerlandesa Dan Pijl y Danny Kroes, quienes completaron las 19 giros al trazado de 7 kilómetros de longitud con 2.3 segundos de renta frente a la pareja Cecotto-Rossel. El tercer lugar quedó en poder de otro neerlandés, Max Weering.

“Ciertamente tuvimos una carrera muy buena pero el resultado no fue perfecto – comentó Jonathan Cecotto al culminar la competencia – Nuestra meta es alcanzar la victoria, contamos con un auto competitivo, trabajamos para lograrlo. En la segunda carrera del sábado partiremos desde la sexta fila, así que nos toca remontar”.

Durante la sesión cronometrada efectuada el mismo viernes en horas de la mañana, Jonathan Cecotto se adueñó del mejor tiempo absoluto al parar los relojes en 28’19”894, para superar por 3 décimas al germano Sebastián Balthasar. Para Cecotto fue su segunda pole position al hilo tras quedarse con el mejor tiempo de clasificación en Zandvoort. En la segunda tanda de clasificación fue el danés Rossel el encargado de conducir la máquina número 7, ubicándose en el undécimo lugar que lo colocará en la sexta fila de salida de la prueba sabatina.

Los líderes del certamen, los italianos Kevin Gilardoni y Leonardo Pulcini finalizaron en el quinto lugar pero amplían su ventaja al tope de la tabla al arribar a 74 unidades, mientras con los doce tantos obtenidos por el segundo peldaño, Cecotto y Rossel llegan a 50 puntos. El sábado se disputará la segunda carrera dentro del programa que tiene a las 24 Horas de Spafrancorchamps como el evento estelar del fin de semana.

