Iván Troisi Jr, Danny Gianfrancesco y Christian Pérez

TRES VOLANTES VENEZOLANOS EN LAS 6 HORAS DE BOGOTÁ

La edición 38 de las tradicionales 6 horas de automovilismo colombiano que se disputarán este sábado 10 de febrero de 2024 en el circuito bogotano de Tocancipá, contará con la participación de los pilotos venezolanos Iván Troisi Jr, Danny Gianfrancesco y Christian Pérez.

Para el carabobeño Iván Troisi Jr, piloto de motos y carros e hijo del centauro mundialista del mismo nombre, será su segunda presentación en la maratón mecánica colombiana, tras haber finalizado segundo en su estreno en la edición 2022, cuando junto al también criollo Danny Gianfrancesco y el colombiano Jaime Landínez llevaron un Chevrolet Soni de la clase Turismo hasta 2000cc al podio de vencedores. Por su parte, Danny Gianfrancesco – quien está radicado en Colombia desde hace más de una década – sí sabe lo que es triunfar en su división en las 6 Horas de Bogotá, al haberlo hecho en 2011.

Quien vuelve a Tocancipá luego de un lustro es el guayanés Christian Pérez, quien buscará la victoria en la clase TC2000. En 2018 Pérez, en dupla con el colombiano Juan Carlos Arenas, arribó en el tercer puesto en la categoría Turismos hasta 3000cc, mientras en esta oportunidad la misma pareja estará en acción acompañados del responsable en la preparación de la máquina. Christian Pérez es uno de los organizadores y responsables principales de toda la actividad del deporte a motor en la región de Guayana tanto en dos como en cuatro ruedas.

“Será mi regreso a las 6 Horas de Bogotá después de cinco años – contó el bolivarense Christian Pérez -, la última vez que estuve en Tocancipá fue en 2019 y esta vez espero volver con el trofeo del primer lugar, porque tengo uno del segundo y otro de tercero. Estaré compitiendo en la categoría TC2000 junto a unos amigos colombianos que me invitaron: el dueño del carro es Juan Pablo Arenas, a quien yo había invitado el año pasado a correr en Puerto Ordaz en el Venezuela Sprint Series. El otro piloto es también el preparador del carro”.

La primera edición de las 6 Horas de Bogotá disputadas en el trazado permanente de Tocancipá se efectuó en 1986 (aunque los orígenes de la justa se remontan a los años 60 cuando se disputaba en las calles de la capital colombiana), evento que tuvo como su principal promotor al periodista especializado en deporte e industria y también piloto de carreras, José Clopatofski. La pista tiene una extensión de 2.7 kilómetros de longitud, escenario que cuenta con un agradable clima generalmente frío gracias a que está ubicado a casi 2600 metros sobre el nivel del mar.

La clásica carrera de larga duración neogranadina organizada por el Club Los Tortugas reunirá a los mejores especialistas de la región que buscarán el triunfo en las siete clases o categorías, prueba que tuvo que cambiar de fecha (siempre se realiza durante la primera semana de diciembre), debido a una desafortunada tragedia ocurrida en noviembre en el área de pits del circuito, lo que llevó a las autoridades y organizadores a reprogramar el evento para febrero de 2024.