En las clásicas 6 Horas de Tocancipá de automovilismo

Venezolanos Gianfrancesco Y Troisi Festejaron En El Podio Bogotano

Los volantes venezolanos Danny Gianfrancesco e Iván Troisi, junto al local Jaime Landínez, arribaron en el segundo lugar en su clase en la trigésima séptima edición de las 6 Horas de Tocancipá, la tradicional cita del automovilismo colombiano que se disputó en pleno Mundial de fútbol Qatar 2022, competencia que reunió a más de medio centenar de máquinas divididas en siete categorías.

A los mandos de un Chevrolet Soni perteneciente a la clase ST2 (turismo hasta 2000cc), el trío colombo-venezolano integrado por Troisi, Landínez y Gianfrancesco completó una notable actuación que los premió con el segundo peldaño tras recorrer 201 vueltas, a solo 2 de la formación vencedora, luego de remontar hasta tres giros de desventaja frente a los líderes. La división ST2 fue además la más concurrida de todas con una decena de bólidos. 38 de los 58 vehículos que tomaron la salida lograron completar la prueba.

Para Iván Troisi Jr, flamante subcampeón venezolano de motovelocidad en Venezuela en la clase 600cc Supersport, fue su debut en la maratón automovilística neogranadina y su correcto desempeño lo premió con el podio gracias al buen trabajo de toda su escudería.

En su condición de novato, el valenciano tuvo la responsabilidad de completar el primer turno de manejo en el que tras sortear distintos percances que le hicieron ceder algunas posiciones, le permitieron mantenerse en la lucha por el triunfo, faena que completarían sus compañeros Landínez y el también carabobeño Gianfrancesco, quien fue el encargado de completar el decisivo turno final que los llevó a festejar en la lluviosa noche al norte de Bogotá.

“Fue una carrera muy dura, como son todas las 6 Horas de Bogotá, – afirmó el experimentado Danny Gianfrancesco – logramos alcanzar un gran resultado después de superar una serie de contratiempos que nos llevaron a perder terreno en las primeras horas, pero supimos remontar hasta lograr el segundo lugar. En las primeras dos horas confrontamos un fallo en las comunicaciones de radio al no tener retorno del piloto (Iván

Troisi estaba al volante) y por lo tanto hubo un par de paradas adicionales por unos pequeños percances que pudimos haber evitado, pero siempre nos mantuvimos cerca del pelotón de punta y en las últimas dos horas me tocó cerrar. Estábamos en el tercer lugar a 5 vueltas del líder y en condiciones de lluvia pude recuperar hasta 3 vueltas hasta finalizar en el segundo puesto. La semana anterior había tenido oportunidad de probar de noche y con pista mojada y fueron las condiciones que se repitieron en la parte final de la carrera y eso lo supimos capitalizar”.

Danny Gianfrancesco, radicado desde hace una década en Colombia e hijo del también corredor de automovilismo Michele Gianfrancesco – quien compitió durante las décadas del 70, 80 y 90 en las pistas venezolanas -, destacó igualmente el gran trabajo de todo el equipo y el desempeño de sus compañeros y si bien no pudo repetir la conquista que supo alcanzar en su división en la edición 2011, quedó muy satisfecho con el resultado. La máquina color verde y amarillo identificada con el número 27 contó con el auspicio de los neumáticos West Lake y lubricantes Repsol.

El triunfo absoluto en las 6 Horas de Bogotá 2022 correspondió al trío compuesto por Oscar Tunjo, Jaime Guerrero y González en una máquina de la categoría mayor Fuerza Libre, al cubrir 227 vueltas al trazado de 2.7 kilómetros de longitud. El equipo Troisi-Landínez-Gianfrancesco cruzó la meta en el décimo sexto peldaño en la general y segundos en la clase ST2, victoria que se apuntó el Nissan conducido por la dupla Juan Manuel Velasco y Juan David Chamorro que se ubicó en el duodécimo puesto.