Caliche Pérez lanza ‘Sin rumbo cierto’, una canción que habla de los dilemas del corazón

‘Sin rumbo cierto’ de Caliche Pérez habla de los dilemas en el corazón, el desamor, el amor, la recordación y la perseverancia.

Después de debutar con ‘Te amaría igual que ayer’ y de seguir cultivando su carrera con el sencillo ‘No sirvió de nada’, el cantante y compositor de música popular y ranchera colombiana Caliche Pérez sigue soñando con consolidar su propuesta artística en Medellín, Colombia y Latinoamérica.

«Ha sido un año lleno de bendiciones, publiqué cuatro canciones inéditas de mi autoría, incluida la versión acústica del primer sencillo. Cada vez más se ha consolidado el formato maduro, clásico y con nostalgia del ayer, apostándole mucho al trabajo en redes sociales para conquistar nuevas audiencias», comenta Caliche Pérez.

‘Sin rumbo cierto’, es el nuevo lanzamiento de Caliche Pérez, una canción personal en donde el artista habla de un dilema en el corazón en el que, después de una separación, no decide si cerrar el ciclo o buscar a esa persona para recuperarla. En medio de su indecisión, Caliche se llena de valor y le habla a su corazón diciéndole que debe de elegir si olvidarla o luchar por ella.

‘Sin rumbo cierto’ explora sonidos mariachi de los años noventa, también tiene influencias de ranchera romántica con un sonido muy mexicano. Es una canción muy pura en su esencia y musicalización.

«Con este lanzamiento quiero enviar un mensaje de respeto a las letras, la conservación del sentimiento y la preocupación por la poesía en las canciones. ‘Sin rumbo cierto’ es un apoyo para que las personas que tienen un dilema en el corazón y están atormentadas tomen una decisión por más dolorosa que sea. Es una invitación a luchar o a soltar, es un bálsamo para ese público sediento de música de antaño y de rancheras viejas con fundamento», enfatiza Caliche Pérez.

El video de ‘Sin rumbo cierto’ está acompañado de una campaña y mensaje denominada #Unacancioncomolasdeantes en el que su colorización y los objetos vintage de época como el walkman y los teléfonos antiguos hacen alusión y evocan nostalgia a una época musical donde había profundidad, respeto y pureza en el folclore. A su vez, se muestra la historia de un trabajador que labora en un estudio de música y ensayo donde sueña con ser cantante. En simultánea, tiene un dilema de amor, y cuando tiene contacto con los instrumentos mariachis se viste de cantante y le da rienda suelta a sus sentimientos.

La composición de ‘Sin rumbo cierto’, original de Caliche Pérez, tuvo como intención desde el inicio y con la naturalidad de ser una canción de ranchera pura y así se ejecutó su musicalización y producción cuidando cada detalle. A nivel de campaña, se fue congruente con la idea de mostrar una propuesta fresca con colores de ranchera retro.

Para Caliche Pérez, «‘Sin rumbo cierto’ es ideal escucharla cuando los dilemas no son de la mente sino del corazón y necesitas tomar decisiones, pues tienes algo en el pecho que no te deja seguir».

Otro de los recientes lanzamientos de Caliche Pérez es ‘No sirvió de nada’, una canción con una historia especial en donde a un amigo del artista lo engañan con una persona mucho mayor y lo cambian por dinero. Por eso, la víctima le expresa al cantante que no sirvió de nada todo lo que hizo en la vida de ella porque le pagaron muy mal. Aunque ella le pide perdón al punto de llorar, él le dice que sus lágrimas no devolverán el tiempo. El video tiene una ambientación de una sala del tiempo con contrastes blancos y negros que evocan luz y oscuridad. Su musicalización es regional mexicano moderno.

Caliche Pérez prepara una serie de conciertos de fin de año que estará realizando en varios municipios de Antioquia y que informará oportunamente a través de sus redes sociales.

«Caliche Pérez es un proyecto honesto y lleno de pasión desde todos los ángulos. Le canto a un público huérfano, una audiencia a la que no se le está haciendo música; gente que quiere escuchar en una voz fresca la música como se hacía antes. En Caliche Pérez las personas van a encontrar letras profundas, respetuosas y cargadas de poesía y sentimiento, además de música real e historias de verdad. No hay máscaras ni papeles, solo el artista es la persona», concluye el cantante colombiano.

Sobre Caliche Pérez

Caliche Pérez es un cantante y compositor de música popular colombiana que con sus canciones busca conquistar el corazón y los oídos de quienes lo escuchan. En su proyecto no hay papeles ni actuaciones, la persona y el artista son el mismo y, por eso, su esencia, estilo y sensibilidad se ven representadas en sus creaciones. La intención de su propuesta es mostrar que un artista, a pesar de la fama y la popularidad, puede seguir siendo persona; mostrando siempre la sencillez como bandera de su proyecto.

La gratitud es su camino al éxito y las mejores armas para llegar a la cima son las letras profundas con sentimiento para así despertar emociones con canciones que toquen el alma siempre alejado de la superficialidad.