Capturados 03 integrantes del GEDO el Perú con municiones de Guerra en el Callao

(Prensa CZGNB-62 Bolívar).- La Guardia Nacional Bolivariana en el estado Bolívar mantiene una lucha constante contra las organizaciones delictivas que azotan y buscan generar terror en la población, el Destacamento de Comandos Rurales Nro. 628 y la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) efectuaron la captura de tres Integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada «El Perú».

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que cumpliendo instrucciones del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana MG Fabio Zavarse Pabón, se realizó patrullaje de seguridad en el sector El Chile del municipio Autónomo de El Callao estado Bolívar, logrando la aprehensión de **vis ***é García Mujica, Alías el Peluca (24), ***andra del Valle Ruíz Popo, Alías la Wilfra (30), ***el D**ana Peña Femayor, Alías la Titi (28).

Asímismo detalló la incautación de dos (02) cargadores para fusil AR-15 y AK-103, un (01) cargador para F.A.L, (74) cartuchos calibre 5.56mm, (07) cartuchos calibre 16, (11) cartuchos calibre 7.62×51 mm, (15) cartuchos calibre 7,62x39mm, (02) escopetas calibre 16mm, una (01) balanza digital y un cuaderno con registros de información de (armamentos y extorsiones) relacionadas con el GEDO El Perú.

Señaló que el procedimiento fue notificado al Ministerio Público del estado Bolívar.

