Receta de Cazón guisado

Esta semana para continuar con nuestra tradición, dedicaremos la sección a la gastronomía del estado Sucre.

El Estado Sucre tiene una cantidad de comidas solo conocidas en su espacio regional, si el resto del país las conociera y las preparara la explosión de sabor en nuestros paladares seria infinita.

Hoy les dejamos esta sencilla y deliciosa receta con la que posteriormente pueden preparar unas riquísimas y también muy sucrenses empanadas de cazón.

Ingredientes

• 1 Kg de cazón • Jugo de un limón • 3 cucharadas de sal aproximadamente • ½ taza de aceite de oliva o aceite vegetal • 2 cebollas finamente picadas • 2 pimentones finamente picados • 6 ajíes dulces finamente picados • 3 tallos de cebollín picados en cuadritos • 3 ramitas de cilantro finamente picado • Sal y pimienta al gusto • 1 taza de aceite vegetal

Preparación: Lavar el pescado con abundante agua y limón. Hervirlo en agua con sal hasta que este blando, pero firme. Colarlo y dejarlo reposar hasta que este a temperatura ambiente. Retirar la piel y los cartílagos, dejando sólo la carne y luego desmenuzarla. Calentar el aceite de oliva en una sartén, agregar los ingredientes del sofrito uno a uno, en este orden: la cebolla, el pimentón, los ajíes, el cebollín y el cilantro. Saltear por un minuto. Agregar el pescado desmenuzado, salpimentar y cocinar a bajo fuego, hasta obtener el guiso (aproximadamente 15 minutos). Listo para degustar acompañado de un arroz blanco y vegetales o unas papas al vapor o fritas, según su preferencia.

Y si quiere hacer unas tradicionales y famosas empanadas de cazón, ésta es la receta:

Ingredientes • 2 Tazas de harina de maíz • 4 Tazas de agua • 1 ½ cucharaditas de sal • 1 Cucharadita de azúcar • Cazón guisado a la medida • Aceite suficiente para freir • Papel Absorbente • 1 Envase de plástico de 30 cm

Preparación En un bowl, coloque la harina, la azúcar y la sal; añada poco a poco el agua, mientras mezcla con la otra mano. Amase bien, hasta que quede una mezcla firme, suave, homogénea y sin grumos. Deje reposar por unos 4 a 5 minutos. Divida la masa en bolas más o menos pequeñas. En una superficie plana extienda un papel plástico y engráselo; coloque en el centro de éste una de las bolitas de masa; presione con la planta de las manos hasta hacer un circulo delgado (más o menos ½ cm de grosor). En el centro de la masa, coloque 1 a 2 cucharadas del guiso de cazón. Doble el plástico conjuntamente con la masa, de modo de formar una media luna que cubra el relleno. Con la ayuda de un recipiente redondo (tazón de sopa o un plato hondo) presione el extremo en donde se une la masa para cerrarlo debidamente; elimine la masa sobrante Retire el plástico. Repita la misma operación con cada una de las bolas de masa. Ponga a calentar suficiente aceite en un caldero a fuego medio alto. Fría las empanadas hasta dorar; retírelas del fuego con una espumadera. En una bandeja ponga suficiente papel absorbente; coloque las empanadas para que escurran el aceite.