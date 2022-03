Chile sigue construyendo zanjas para evitar la migración.

El Gobierno de Chile anunció este sábado la construcción de una nueva zanja en la frontera norte con Bolivia para frenar la llegada masiva de migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, en medio de una crisis humanitaria sin parangón en los últimos años.

«Es una nueva zanja que va en paralelo a la frontera con Bolivia y en paralelo también a una zanja que ya existe del lado boliviano, pero que no existía del lado chileno», explicó el ministro chileno del Interior, Rodrigo Delgado.

Se trata de 300 metros de surco, que se empezarán a excavar la semana que viene al norte de otra zanja de 600 metros que se construyó hace cinco años en el paso fronterizo de Colchane, una pequeña localidad chilena desbordada desde que comenzó la crisis hace año.

Objetivo

El objetivo de la nueva zanja, apuntó Delgado, «es tener mayor capacidad de control de bandas criminales que quieran pasar en vehículos o de personas que quieran ingresar de manera clandestina a Chile».

El norte de Chile lleva un año sumido en una fuerte crisis migratoria con la llegada masiva de personas por pasos clandestinos —la mayoría de nacionalidad venezolana—, el colapso de pequeñas localidades fronterizas, la celebración de marchas contra la migración y ataques xenófobos.

Los inclementes pasos altiplánicos siguen formando la principal ruta de ingreso irregular a Chile, que sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica, pese a la pandemia y la crisis social de 2019.

Chile sigue construyendo zanjas para «evitar» la migración was last modified: by

En: Noticias Internacionales